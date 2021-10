Todos los residentes en geriátricos podrán salir sin límites pero aconsejan PCR al volver y a los empleados no vacunados

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Guía de Medidas en Centros residenciales para personas mayores de la Comunidad de Madrid, que entra en vigor hoy lunes, permite las salidas del centro a los residentes vacunados y no vacunados sin limitaciones, incluidas las salidas de fin de semana o vacaciones, si bien en estas últimas, siempre que éstas superen los 15 días, recomiendan aportar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas o test antigénico en aquellos centros que dispongan de ellos.

También aconsejan alos trabajadores no vacunados aporten una prueba al volver de sus vacaciones. El responsable de esta prueba será el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del propio centro o bien el propio centro con los test de antígenos en el caso de que dispongan de ellos.

Las residencias deben continuar promoviendo y proporcionando vacunación para todos sus trabajadores y mantener un registro actualizado del estado de vacunación de los residentes y los trabajadores.

Los visitantes deben ser valorados a su llegada al centro y se debe prohibir la visita, independientemente de su estado de vacunación, si presentan síntomas de Covid o han sido contacto estrecho de persona infectada, según la Guía a la que ha tenido acceso Europa Press.

Se aconseja asesorar a los visitantes sobre las prácticas recomendadas de prevención y control de infecciones que se deben utilizar durante la visita (por ejemplo, necesidad del uso de mascarilla y distancia social).

También recomiendan realizar cribados periódicos al personal de los centros, sobre todo al personal no vacunado, en cuyo caso es recomendable realizarlo al menos 2 veces por semana. Puede considerarse la no realización de este cribado a los trabajadores vacunados siempre y cuando la incidencia acumulada a 14 días sea inferior a los 150 casos por 100.000 habitantes.

PROCEDIMIENTOS DE VISITAS

Cuando se identifica un nuevo caso de coronavirus en una residencia entre los residentes o el personal, se comienzan las pruebas de detección y se suspenden todas las visitas hasta que se lleve a cabo la evaluación de la situación de forma individualizada y se adopten desde la Dirección General de Salud Pública las medidas que correspondan.

Posteriormente, si hay evidencia de que la propagación del virus está contenida en una sola área de la residencia o el centro está adecuadamente sectorizado y siempre tras valoración de la autoridad sanitaria, comunicación a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia y previa autorización de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, se pueden mantener las visitas durante un brote, adaptando las medidas de seguridad adecuadas y aplicando el plan de contingencia del que se ha de disponer.

Si tras el primer estudio de casos y contactos la residencia muestra uno o más casos adicionales de Covid en otras áreas/plantas de la residencia (por ejemplo, dos o más unidades afectadas), las residencias deben suspender visitas para todos los residentes (vacunados y no vacunados), hasta que reciba la autorización de la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria.

VUELVEN LOS ABRAZOS Y CONTACTO FÍSICO CON FAMILIARES

Los visitantes, independientemente de su estado de vacunación, deben usar mascarilla durante toda la visita y deben mantener la distancia de seguridad con otros residentes, con otras visitas y con el personal de la residencia. No está permitida la entrada en las zonas de visitas si se supera el aforo máximo de las mismas.

En estas situaciones, los centros serán competentes para regular las entradas a estas zonas. Si un visitante tiene síntomas de Covid-19 o ha sido contacto estrecho con persona infectada, no está autorizado para realizar la visita, independientemente de su estado de vacunación.

La evidencia científica actual recomienda que, salvo en situación de final de vida, todos mantengan la distancia de seguridad y el resto de las medidas habituales si bien, en el caso de que el residente esté vacunado, se puede optar por no limitar el contacto estrecho con sus visitantes no vacunados.

Se eliminan las limitaciones a las visitas en los centros de mayores tanto en el número como en la duración de las mismas. El horario de las visitas será el existente en los centros previo al inicio de la pandemia. Pero siendo necesario que los centros dispongan de un registro de las visitas.

Los visitantes deben ser valorados a su llegada al centro y, como se ha indicado anteriormente, se les debe prohibir la visita, independientemente de su estado de vacunación, si presentan síntomas de Covid o han sido contacto estrecho de persona infectada.

Se permiten las visitas en interiores en todo momento y para todos los residentes, independientemente de si están vacunados o no. No hay límites del número de visitas si bien el número total de visitantes estará basado en el tamaño del edificio y el espacio físico.

Durante las visitas en interiores, la residencia debe limitar el movimiento de visitantes (por ejemplo, los visitantes no deben caminar por diferentes pasillos). Cuando se realicen las visitas en habitaciones, los residentes con sus acompañantes entrarán y saldrán escalonadamente evitando aglutinaciones.

Independientemente del estado de vacunación de los residentes y visitantes, ahora pueden darse abrazos breves. Cuando tanto el residente como los visitantes tienen la pauta vacunal completa, ahora puede tener lugar de manera segura un contacto cercano, incluido el agarre de la mano.

Sigue siendo importante que los residentes y visitantes se adhieran a las medidas de Salud Pública en el hogar, incluida la mascarilla y una buena higiene de las manos.

NÚMERO DE VISITANTES

El número máximo de personas que pueden acudir a la vez a la visita de su familiar/residente continúa siendo de 2, excepto cuando alguno de los visitantes precise ayuda para la movilidad en cuyo caso podrá ser de 3 personas.

Esto incluye la posibilidad de que puedan participar en la visita menores de edad, si bien como norma general no se recomienda que acudan personas no vacunadas a los centros residenciales. Las personas que acuden a la visita no tienen por qué ser siempre las mismas, sino que podrán ser diferentes personas en cada ocasión.

En el caso de que los familiares/visitantes no estén completamente vacunados se deberán extremar las medidas de precaución, recomendando que los encuentros, a ser posible, se realicen al aire libre.

LOS LUGARES DE LA VISITA

El centro dará adecuada publicidad de los horarios en que, por el desarrollo de actividades, estas zonas exteriores no podrán ser plenamente ocupadas. En todo caso, el geriátrico se organizará garantizando franjas horarias suficientes para el uso de estos espacios en las visitas.

Durante estas visitas, los residentes pueden pasear con su familiar, respetando en todo momento la distancia necesaria con otros residentes y familiares.

Se autorizan las visitas en el interior de las habitaciones de todos los residentes vacunados, salvo en los residentes vacunados y no vacunados en cuarentena hasta que hayan cumplido con los criterios para salir de la cuarentena y centros con brote declarado.

Las visitas a residentes que comparten habitación podrán realizarse en la misma si bien el compañero de cuarto no deberá estar presente durante la visita.

Deberá garantizarse una adecuada ventilación en todo momento ya sea con la ventana y puerta abierta o con ventilación con renovación de aire.

Las visitas se pueden realizar en cualquier espacio: en las habitaciones de los residentes, espacios para las visitas, al aire libre, etctéra. Los centros deben habilitar los mismos espacios que tenían para las visitas previo a la pandemia, si bien estas zonas deberán tener debidamente delimitado el aforo máximo.