Toman posesión en la Asamblea los diputados del PP que relevan a los cercanos a Viciana que renunciaron a su acta

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha arrancado este jueves con la toma de posesión de los diputados del PP que relevan a los tres parlamentarios que entregaron su acta tras la salida del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana.

Se trata de la alcaldesa de Madarcos, Eva María Gallego Berzal; la exalcaldesa de Collado Mediano Irene Zamora Sánchez; y el exconcejal de Villaviciosa de Odón y actual coordinador de Seguridad y Emergencias de Móstoles Paul Rubio Falvey.

Era este martes cuando los hasta entonces portavoces de Educación (Pablo Posse), Familia y Asuntos Sociales (Mónica Lavín) y Juventud (Carlota Pasarón) anunciaban su dimisión. En la Comunidad se cesaba a los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda.

Ellos conformaban el grupo afín a Antonio Castillo Algarra, director artístico del Ballet Español y persona muy cercana a Díaz Ayuso. Este se sumaba a ellos a última hora de la noche del martes formalizando la salida de su puesto.

Sobre estos cambios, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado que cuenta con un grupo "muy fuerte" de 70 diputados tras la salida de los tres que decidieron "seguir otro camino".

"Yo les agradezco el trabajo realizado, que ha sido mucho y bueno. Han decidido seguir por otro camino y a mí me parece fenomenal. Cada uno es libre de hacer lo que considere. Sí, me sorprendió la decisión pero, como digo, hoy ya tenemos la toma de posesión de tres nuevos", ha señalado, a la vez que ha asegurado que los 70 seguirán "trabajando por este proyecto político".