Torrejón cambiará la orientación del escenario de las Fiestas para reducir el ruido

Archivo - Recinto de Conciertos del Ferial de Torrejón de Ardoz - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha indicado este martes que se están acometiendo nuevas obras en el Recinto de Conciertos del Ferial para cambiar la orientación del escenario de las Fiestas y resto de eventos que se realizan en estas instalaciones con el objetivo de seguir reduciendo las molestias a los vecinos.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que se están llevando a cabo unas obras de adecuación junto al muro existente, en una pequeña zona residual del parque, donde ya el año pasado se crearon nuevos aseos, punto sanitario y bar, en la que se va a instalar a partir de ahora el escenario, dirigiendo sus altavoces hacia el Polígono Las Monjas en lugar de a zonas residenciales.

Unas modificaciones que también permitirán mejorar la seguridad en el Recinto de Conciertos al crearse una gran entrada y salida junto al puente del lago.

La reforma, según detallan desde el Ayuntamiento, no va a suponer aumento del aforo, manteniéndose el actual, con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de la mejor manera.

Estas obras se recogen dentro del contrato de conservación, mantenimiento y renovación de las infraestructuras viarias de Torrejón de Ardoz, en vigor desde hace años. Se unen, además, a la reducción del número de eventos, conciertos y fiestas en este recinto para disminuir las molestias a los vecinos.

De esta forma, recalcan desde el Gobierno local, el alcalde de la localidad, Alejandro Navarro Prieto, cumple con su compromiso con los vecinos al adoptar medidas que minimicen la afección acústica hacia sus viviendas.