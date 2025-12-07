Torrejón espera llegar a casi 300 viviendas de alquiler asequible para empadronados y sacará licitaciones en breve

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro. - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Torrejón de Ardoz espera llegar a casi 300 viviendas de alquiler asequible en el marco de su propio plan municipal, del que sacarán licitaciones en breve, con el que pretenden ayudar a personas empadronadas en el municipio para "poder desarrollar su proyecto de vida".

Así lo ha dado a conocer el alcalde del municipio, Alejandro Navarro, (PP) en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que el plan se pondrá en marcha "si no antes de que finalice el año, justo en cuanto comience" para sacar la licitación y empezar la construcción "lo antes posible".

"Es uno de los objetivos principales que desde Alcaldía, pero también con todo el equipo de Gobierno, tenemos muy en mente que queremos antes de que finalice legislatura, si no hemos podido entregar pues por lo menos que el edificio esté al 99% para poder realizar esa entrega lo antes posible y que los vecinos al final puedan seguir realizando su vida cotidiana", ha explicado.

Sacarán el plan "dentro de muy poquito" con el objetivo de poner a disposición de los vecinos "el máximo número posible de viviendas". "El objetivo de ese plan de alquiler para torrejoneros es conseguir que toda esta vivienda se encuentre por un valor de mercado un poquito por debajo, tratando de que sea lo más asequible posible para una familia que se encuentre en una situación económica en la que le cuesta acceder a lo que sería un piso de alquiler a precio de mercado", ha indicado.

El regidor ha detectado que muchas personas buscan vivienda en Torrejón por las dificultades de encontrar en Madrid capital, al ser también un lugar con "buena calidad de vida". También se ha referido al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que ya ha conseguido entregar 137 viviendas de alquiler asequible en el municipio.

"Junto a la Comunidad de Madrid trabajamos de la mano por conseguir todos estos retos y proyectos para nuestra ciudad", ha ensalzado, a la vez que ha señalado que también junto al Gobierno autonómico se han gestionado fondos europeos por valor de 28 millones de euros, con los que también se ha rehabilitado "muchísima vivienda" en el municipio.

"Yo creo que el trabajo que se está realizando por los técnicos y el equipo político de Torrejón es algo fantástico, y que estamos consiguiendo que esos fondos europeos lleguen y se gestionen, cuando en otras administraciones estamos viendo que quedan un poco en el aire y no terminan de salir a la luz", ha valorado, a la vez que ha resaltado que en Torrejón se están "desviviendo" por este asunto.