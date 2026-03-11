Torrejón no reincorporará a su puesto al exjefe de Policía investigado por presunto acoso sexual

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Torrejón de Ardoz - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha rechazado la reincoporación a su puesto del comisario Luis Antonio Moreno, que está siendo investigado por un juzgado por un presunto delito de acoso laboral y agresión sexual cuando era jefe de la Policía Municipal del municipio, por "no corresponderle" al aplicar la ley.

El comisario dejaba a finales del mes pasado el puesto que desempeñaba hasta el momento en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la pretensión de volver a Torrejón y defenderse allí de las acusaciones pero Recursos Humanos del Consistorio ha rechazado su reincorporación a su antigua plaza porque esta no era de su propiedad "sino que la ocupaba provisionalmente", según ha adelantado el diario 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento han desligado esto a la investigación por acoso laboral y agresión sexual, que ya investiga la comisión técnica. Argumentan, además, que la plaza ya la ocupa otra persona y que al irse en excedencia al municipio alcalaíno pierde la posibilidad de reincorporarse a la misma.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón le investiga por la presunta comisión de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar. Así consta en las diligencias, que están declaradas secretas y a las que tuvo acceso Europa Press. La causa se abrió a raíz de denuncias presentadas por una agente de la Policía Local de Torrejón y por una conserje del Ayuntamiento.