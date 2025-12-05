Torres ve una "contradicción" denominarse demócrata y rechazar la Ley de Memoria y reivindica "adoctrinar" en democracia

1033735.1.260.149.20251205114730 El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante el acto de conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española, en la sede de la UNED-Escuelas Pías, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Delegación del Gobierno en l - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ve una "contradicción" denominarse demócrata al tiempo que se critica la Ley de Memoria Democrática y ha reivindicado "adoctrinar" en democracia

"Una persona que se considere demócrata diga que esa ley y todos los actos que estamos haciendo para celebrar los 50 años de libertad es un mal adoctrinamiento es una contradicción", ha lanzado en su intervención durante el acto institucional con el que la Delegación del Gobierno en Madrid ha conmemorado el 47 aniversario de la Constitución Española.

Este acto se celebra por segundo año en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no ha invitado a ningún miembro del Gobierno de España al que organiza en la Real Casa de Correos.

Es esta sede de la Presidencia Regional el centro del choque de Ayuso con el Ministerio de Torres a raíz, precisamente, de la Ley de Memoria Democrática contra la que ha cargado duramente. El Ejecutivo regional ha declarado Lugar de Memoria Democrática la Real Casa, señalando para ello su papel como Dirección General de Seguridad (DGS) durante el franquismo. La Comunidad de Madrid respondía negándose a aplicar este reconocimiento y llevándolo a los tribunales.

Torres ha reivindicado la Ley de Memoria busca "reparar a las personas que se convirtieron en víctimas, perseguidas y asesinadas por defender la democracia ante un régimen totalitario". Ha subrayado, además, que obedece a un mandato de la Organización de Naciones Unidas y a una defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, el ministro ha afirmado que "adoctrinar en democracia se debe hacer siempre", sacar pecho de una Constitución Española de "todos y todas" que buscaba recuperar una democracia que "se consiguió en las calles".

"Impartir doctrina en valores democráticos no debería ser motivo de preocupación para un demócrata. Debería hacer saltas las alarmas adoctrinar en valores antidemocráticos", ha apostillado el ministro.

Ha recordado también que la muerte del dictador Francisco Franco hace 50 años lo que hizo fue "despertar la esperanza y cumplir el anhelo de un país que había sufrido" 40 años de "represión y de atraso".

Por último, ha afirmado que el Gobierno y los españoles aún tienen "camino por recorrer impulsando políticas" en materias como la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia machista y la sostenibilidad ambiental.

"Si cedemos espacio a quienes niegan lo evidente, a quienes niegan la violencia machista por cambio climático, no lo vamos a lograr en democracia", ha rematado para cerrar su intervención con tres 'vivas' a la Constitución, al Rey y a España.