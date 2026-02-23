Toscano (Vox) prefiere quedarse "sin cargo" antes que "sin integridad" y califica la destitución de Ortega como ilegal

Archivo - La concejala de Vox, Carla Toscano, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). Durante el pleno se debate una iniciativa conjunta de PSOE y Más Madrid para e - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La todavía portavoz adjunta de Vox en el grupo municipal de Madrid, Carla Toscano, ha asegurado que prefiere quedarse "sin cargo" antes que "sin integridad", para pasar a calificar la destitución que pretende la dirección nacional del partido de Javier Ortega Smith como portavoz como "injusta e ilegal".

La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a Toscano como al concejal Ignacio Ansaldo, como ya hiciera con el portavoz de la formación en la capital, Javier Ortega Smith, han informado fuentes municipales a Europa Press.

"Yo lo tengo claro: mejor sin cargo que sin integridad", ha replicado Toscano a la dirección de Vox desde sus redes sociales. La edil ha afirmado que se les está "llevando a una situación absurda". "Se me ha suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible, apoyar la destitución injusta e ilegal de mi compañero Javier Ortega como portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha explicado.

Toscano ha sostenido que "no se pueden acatar instrucciones que rompen con las normas y el funcionamiento democrático que deben regir los grupos municipales, ni instrucciones que atacan de manera arbitraria a una persona inocente que se ha dejado la piel por el partido".

"No me respetaría a mí misma y merecería el desprecio general si para mantener mi puesto traicionara a mi conciencia y fuera cómplice de una injusticia. Quizás va siendo hora de que nos planteemos si queremos políticos que acepten órdenes aunque sean injustas o ilegales por encima de la conciencia, de la lealtad y de las reglas democráticas, o queremos políticos con conciencia que se juegen el cargo por hacer lo correcto", ha planteado.

La secretaría general de Vox, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Madrid, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith, donde comunica la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Toscano como a Ansaldo, de quien se da la circunstancia que ostenta el carné número uno de afiliado de Vox como socio fundador.

Garriga, por su parte, ha advertido este lunes a Javier Ortega Smith de que "las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número seis (carnet en posesión del edil) y el 68.000", después de que el exdirigente de la formación se niegue a abandonar la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.