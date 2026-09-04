Un total de 143 bailarines serán auxiliares de danza este curso escolar para enseñar a más de 23.000 alumnos de Primaria

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, visita el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid forma en estos días a los 143 bailarines que optan a ser auxiliares de danza este curso escolar para enseñar a más de 23.000 alumnos de Primaria de los colegios sostenidos con fondos públicos en la región.

La consejera de Educación, Universidades y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, ha visitado este viernes el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de la capital, donde se están impartiendo estos cursos.

En declaraciones a los periodistas, Zarzalejo ha destacado que año se ha implantado por primera vez el flamenco, una disciplina que no existía en las ediciones anteriores. "Ha sido una iniciativa muy novedosa y muy bien recibida tanto por los auxiliares como por los profesores", ha puntualizado.

Esta propuesta del Gobierno regional permitirá que 23.000 alumnos de Educación Primaria de un centenar de centros, incluidos los de Educación Especial, se beneficien de un programa "pionero" que cumple su cuarta edición y en el que ya han participado más de 58.000 estudiantes.

Al hilo, la consejera ha informado que el programa está implantado en 300 centros. "Nuestro impulso desde el Gobierno regional es seguir avanzando en que las enseñanzas artísticas lleguen a nuestros alumnos desde edades muy tempranas", ha sostenido.

"FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL FOLCLORE"

Enmarcado en el Plan Integral de Danza, tiene como objetivos "fomentar el conocimiento y la difusión del folclore y la cultura popular, mejorar la motricidad, coordinación y ritmo de los alumnos, combatir el sedentarismo infantil y el riesgo de depresión, así como formar a nuevos públicos y descubrir futuros talentos". También uno de sus fines es "incentivar" el interés por la docencia en los bailarines.

Aquellos que superen la formación, en la que reciben las pautas a seguir para un mejor aprovechamiento del programa, podrán actuar como auxiliares de los maestros de Música en sus clases, compartiendo con los alumnos entre 6 y 16 horas semanales en función del número de aulas del colegio.

En este sentido, una de las coordinadoras del programa, Susana García, ha explicado a Europa Press, durante la visita a las aulas en las que se imparte la formación, que la preparación dura dos días y los bailarines se dividen en dos grupos para ello. Además, ha explicado que los elegidos estarán en los centros educativos desde noviembre hasta abril.

Todos los aspirantes son bailarines egresados de los conservatorios profesionales o personas que, sin tener esta titulación, han superado la prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de Danza.

Además, para ser elegidos se valora el expediente académico, estar en posesión de la especialidad de Baile flamenco o Danza española, haber recibido formación adicional específica en folclore o participado en espectáculos o festivales de carácter infantil o juvenil.