Un total de 193 globos blancos surcan el cielo de Madrid desde Atocha en recuerdo a las víctimas de los atentados

La invasión de Ucrania, presente en las distintas intervenciones del homenaje

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de Atocha de Madrid ha sido testigo este viernes, 11 de marzo, de la suelta de 193 globos de color blanco y de la ofrenda floral del mismo número de claveles rojos en recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas que "sacudieron y paralizaron" la capital y el país hace ya 18 años.

Ese día, a primera hora de la mañana, diez de las trece bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en cuatro trenes de Cercanías de Madrid en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo, y junto a la calle Téllez, dejando un total de 192 víctimas mortales. Otra víctima, que estaba en coma, murió años después.

Se trata del segundo homenaje de la jornada en recuerdo del mayor atentado terrorista de Europa, que ha arrancado con la versión para violín y clarinete de 'Pavana para una infanta difunta'. A las puertas de la estación, bajo una lluvia persistente, han estado presentes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; la portavoz del PSOE en Cibeles, Mar Espinar; la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y los ediles de Recupera Madrid Marta Higueras y José Manuel Calvo.

También han acudido el presidente del Pleno del Consistorio madrileño, Borja Fanjul, los ediles socialistas Ignacio Benito y Emilia Martínez o el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Jesús Celada así como la portavoz de Unidas Podemos en el parlamento madrileño, Carolina Alonso, y Pablo Perpinyà, de Más Madrid.

"QUE NO NOS ROBEN LA MEMORIA"

"No sabemos cuál es el sentido último de la vida, pero creemos que la vida lo tiene, y que ellos estén ahí vivos, son la razón de nuestra existencia", ha expresado el secretario general de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara, tras guardar todos los presentes un minuto de silencio.

Durante su intervención, intercalada con diversos fragmentos literarios, ha señalado que "la vida no es más que una sombra pasajera, es una historia contada por un idiota". Pero, ha reivindicado a continuación, "la vida sí tiene sentido, y si no lo tiene se le da".

Por contra, ha continuado, "lo que no tiene sentido es destruir vidas, hundir una patera en mitad del Mediterráneo o invadir un país llamado Ucrania". "No tuvo sentido que más de 190 personas murieran. No olvidamos a quienes perdimos. Que no nos roben la memoria", ha finalizado.

CICATRIZ "VISIBLE"

Desde CC.OO. Madrid ha tomado la palabra Paloma López, quien ha incidido en que "la cicatriz sigue visible todavía hoy" pese a que "aquel día negro queda lejos de la memoria; por eso es importante la realización de actos como el de hoy". "Sin el pasado es imposible entender el presente. Fueron asesinadas y heridas personas como las que estamos hoy aquí, que pertenecían a la clase trabajadora. Aquel 11M la clase trabajadora fue el objetivo de un ataque indiscriminado", ha lanzado a continuación.

Además, López ha recordado que "pronto esta estación tendrá un nombre del que enorgullecerse", pues añadir a Atocha el nombre de la escritora madrileña Almudena Grandes "ayudará a dignificar este espacio". "Frente a las mentiras, la verdad; frente a las manipulaciones, la firmeza", ha finalizado.

José María Hernández, de UGT, ha trasladado un "afectuoso recuerdo a víctimas de Ucrania", y ha puesto el foco en el hecho de que "el terrorismo nace en ambientes radicales, sin ética y sin moral". Además, ha recordado a todas aquellas personas que ayudaron aquel día a todas las víctimas de la masacre.

EL MONUMENTO DE ATOCHA

La intervención del presidente de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz, ha estado marcada por la reivindicación de la mejora del monumento a las víctimas que se encuentra en Atocha. Ha lamentado que "Vox pidió retirar el monumento diciendo que no le gustaba".

Paz ha abogado por mejorar el monumento, dotarlo de la importancia "que merece" y arreglarlo con un material específico que impide que sea vandalizado por "grupos extremistas o por incívicos".

A continuación, ha lamentado que "tres de los condenados salen hoy de prisión" y ha clamado contra los intentos de diversas instituciones de "desmemorializar" los homenajes a las víctimas, como, ha indicado, el caso de San Agustín de Guadalix.

El homenaje a las víctimas ha finalizado con una ofrenda floral de 193 claveles rojos que los asistentes han depositado a los pies del monumento que recuerda a las víctimas.