Un total de 21 dotaciones de Bomberos de la Comunidad estabilizan un incendio en Zarzalejo

Archivo - Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio en Villaviciosa de Odón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han estabilizado un incendio que ha afectado a la zona de las Canteras del municipio de Zarzalejo.

En concreto, el incendio se ha iniciado en el Camino de Prados del Concejo y la primera llamada al Centro de Emergencias 112 ha sido a las 18.50 horas de este jueves, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La superficie afectada es de nueve hectáreas de monte bajo y algún árbol. No ha habido que desalojar a ningún vecino del municipio y tampoco hay heridos ni intoxicados.

De los 21 medios, siete han sido aéreos y 14 medios terrestres. El trabajo de los intervinientes ha sido complicado ya que es una zona con una orografía difícil y con gran dificultad.

Aunque el incendio se encuentra estabilizado, durante la noche permanecerán varias dotaciones en el lugar refrescando la zona y posibles rebrotes.