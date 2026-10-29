Un total de 4.100 ciudadanos donaron sangre en los puntos habilitados en la Comunidad tras el accidente

Archivo - Instalaciones del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de de 4.100 ciudadanos donaron sangre en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid habilitados respondiendo al llamamiento para donar tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), según han informado desde la Consejería de Sanidad.

Las donaciones fueron tantas que incluso desde las instituciones madrileñas pidieron dejarlo para este jueves. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha subrayado que fue una "gran jornada de solidaridad" por parte de todos los madrileños y han animado a seguir donando durante los próximos días para seguir garantizado las reservas y ayudar también a las víctimas que lo necesiten, según han indicado en redes sociales.

El Centro de Transfusión llamó a la donación urgente de los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-' y 'B-' tras conocerse la noticia del accidente ferroviario, el segundo más grave de la historia reciente tras Angrois.

Un llamamiento al que respondieron los madrileños acudiendo a los 32 puntos fijos habilitados en los hospitales para la donación de sangre, al Centro de Transfusión de Valdebernardo o a las unidades móviles de Cruz Roja. Unos permanecerán abiertos hasta las 19 horas y otros hasta las 21 horas.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, agradeció esta respuesta de la ciudadanía que tildó de "impresionante". En la misma línea, la gerente del Centro de Transfusión regional, Luisa María Barea, ensalzó, en declaraciones remitidas a los medios, la respuesta "masiva" que han tenido los donantes de sangre y ha pedido también que "pospongan las donaciones a los días que estén por venir".

"Hasta el momento llevamos recolectadas un buen número de donaciones, con lo cual aseguramos que podemos suministrar la sangre que se vaya a necesitar y también dejamos unas reservas en un estado bastante saludable", detalló.