Un total de 465.000 usuarios han montado ya en los autobuses de la EMT gratuitos tras la vuelta de Semana Santa

Un autobús del servicio especial gratuito para sustituir a la L10 de Metro, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 465.000 viajeros han utilizado durante las primeras horas de este martes los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que son gratuitos hasta este miércoles --dos jornadas-- por el pico de tráfico de la vuelta de vacaciones de Semana Santa.

Así lo ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, en declaraciones a los medios de comunicación desde el Centro de Operaciones de EMT Madrid en Fuencarral, donde ha añadido que esta cifra de viajeros supone "un 25% más que el martes pasado".

Tras comprobar la formación que reciben los conductores de los autobuses en simuladores, Carabante ha destacado que siguen mejorando la EMT, ofreciendo "un mejor servicio" y haciéndolo "atractivo" para que los ciudadanos que no lo toman, los "aprovechen estos días de gratuidad para conocer sus bondades y ventajas". "Y por tanto, se conviertan en usuarios habituales de la Empresa Municipal de Transporte", ha subrayado.

Viajar en los autobuses de EMT Madrid, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto, y coger una bici de bicimad será gratuito este martes y miércoles coincidiendo con el regreso a la actividad tras la Semana Santa.

La gratuidad estará en marcha desde la medianoche del martes hasta las 23.59 horas del miércoles. Como es habitual, los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no dispongan de uno, recibirán un billete sencillo sin coste por parte de los conductores.

El servicio bicimad se sumará de nuevo a estas jornadas de gratuidad en todos los desplazamientos de hasta 30 minutos. El sistema de bicicleta pública eléctrica cuenta con 635 estaciones y 7.795 bicicletas distribuidas por los 21 distritos de la ciudad y ha superado los 13,7 millones de usos acumulados en 2025.

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Madrid prevé mantener la gratuidad en jornadas de alta demanda y durante episodios de alta contaminación. El objetivo es reforzar el uso del transporte público y la bicicleta, reducir la dependencia del vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más sostenible en la ciudad.