Viajar en los autobuses de EMT Madrid y coger una bici de bicimad será gratuito este martes y miércoles

Archivo - Un autobús de la EMT el día que son gratuitos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Viajar en los autobuses de EMT Madrid, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto, y coger una bici de bicimad será gratuito los días 7 y 8 de abril coincidiendo con el regreso a la actividad tras la Semana Santa, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La gratuidad estará en marcha desde la medianoche del martes hasta las 23.59 horas del miércoles. Como es habitual, los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no dispongan de uno, recibirán un billete sencillo sin coste por parte de los conductores.

El servicio bicimad se sumará de nuevo a estas jornadas de gratuidad en todos los desplazamientos de hasta 30 minutos. El sistema de bicicleta pública eléctrica cuenta con 635 estaciones y 7.795 bicicletas distribuidas por los 21 distritos de la ciudad y ha superado los 13,7 millones de usos acumulados en 2025.

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Madrid prevé mantener la gratuidad en jornadas de alta demanda y durante episodios de alta contaminación. El objetivo es reforzar el uso del transporte público y la bicicleta, reducir la dependencia del vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más sostenible en la ciudad.

JORNADAS DE GRATUIDAD

Los viajeros transportados por EMT Madrid durante las 74 jornadas de gratuidad, agrupadas en 30 períodos, superan ya los 82,70 millones. La cifra confirma el alcance de una medida que se ha consolidado como una de las más eficaces para impulsar el uso del transporte público en la capital. Además se ha reforzado la demanda habitual porque más de 15,77 millones de usuarios en periodo de gratuidad no eran habituales.

La estrategia comenzó en enero de 2021, en plena recuperación de la pandemia y tras el paso de la borrasca Filomena. Aquel año se activaron tres períodos (21 jornadas en total) que atrajeron a 1,88 millones de viajeros no habituales.

En 2022, la gratuidad se extendió a ocho periodos (15 jornadas) y superó los 4,40 millones de beneficiados. El año siguiente, 2023, mantuvo la tendencia al alza: la medida se activó en seis ocasiones (14 jornadas) y dejó un récord de 1.801.203 viajeros el 2 de octubre, coincidiendo con la gratuidad del primer lunes del mes. En total han sido más de 3,84 millones de personas aprovecharon la iniciativa.

En 2024 la gratuidad se aplicó en cinco períodos (diez jornadas) y sumó 2.396.732 usuarios. La dinámica continuó en 2025, con siete períodos (12 jornadas) y 2.718.825 beneficiados. El 28 de noviembre, durante el Black Friday, se alcanzó el mejor dato en un período de gratuidad hasta ese momento, con 1.944.021 usuarios. En 2026, la gratuidad se ha activado en dos jornadas de enero, con 525.503 usuarios favorecidos.

Durante el año 2025, bicimad se incorporó a estas jornadas de gratuidad, beneficiando a los usuarios del contrato básico con un total de 219.156 viajes. Por su parte, en 2026, la gratuidad conjunta del servicio de autobús y bicimad se ha puesto en marcha en una ocasión, durante dos jornadas en enero, alcanzando un total de 34.858 viajes beneficiados.