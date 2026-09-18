Un total de 64 bandas sonarán en la V edición de Radar Joven en 27 salas de la capital y con dos fiestas Carné Joven

El grupo Amanda durante la presentación de la V edición de Radar Joven. - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid conmemorará el quinto aniversario de Radar Joven con una nueva edición que reunirá a 64 bandas y artistas del 15 de octubre al 8 de noviembre en 27 salas de la capital con además, dos fiestas especiales Carné Joven.

Los consejeros de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han presentado este viernes este evento en la Sala Galileo Galilei en un acto que ha contado para finalizar con la actuación de Amanda, uno de los grupos presentes en la programación.

Radar Joven 2026 comenzará con dos fiestas de Carné Joven en la sala Shoko. La primera de ellas, el 15 de octubre, con las actuaciones de Toldos Verdes y Garbi, y la segunda, el día 22, con Vera GRB y Sabah.

El programa continuará con conciertos encabezados por Cupido y Mala Gestión, junto a otros 58 grupos y solistas emergentes de estilos que abarcan desde el rock y el pop hasta la música urbana y la canción de autor. Entre ellos figuran A Mares, Análisis, Azul Yokai, Benzú, Carla Delgado, Carlota Urdiales, Construimos Escaleras, Cryymm, Dharmacide y Escarlata.

También subirán al escenario otros grupos como Grumpys, interrogación amor, Irenegarry, Joaquín Fénix, Jordana B, Julia Halcón, Kiliki, Korashe, Kris Tena, La Niña Paracaídas, Las Nietas del Charli, Palomo Palomo y Lorea.

CONCIERTOS EN CAFE BERLÍN, CLAMORES, GRUTA 77, BUT O MARAVILLAS

Las más de medio centenar de actuaciones de estos grupos se distribuirán por 27 locales, gracias a la colaboración de Madrid en Vivo. Entre ellos se encuentran espacios históricos de la música en directo como Independance, Café Berlín, Café La Palma, Clamores, El Sol, Gruta 77, But y Maravillas.

El precio general de los recitales será de siete euros, con una oferta de dos localidades por 10 euros. Los titulares del Carné Joven tendrán un descuento del 50%, por lo que podrán acceder por 3,50 euros, además de otras bonificaciones que se anunciarán en la web del ciclo y en entradas.com.

Tras la proyección de varios vídeos de repaso de estos cinco años de trayectoria de Radar Joven, De Paco ha destacado durante su intervención que las salas de música son "un tejido profesional que hace que la música llegue al público".

MADRID ACOGE 35.000 CONCIERTOS AL AÑO CON 7 MILLONES DE ESPECTADORES

Además, ha resaltado que la región acoge casi 35.000 conciertos al año, a los que asisten cerca de siete millones de espectadores, concentrando el 18% de "toda la audiencia nacional de música en directo". Para ello, la Comunidad cuenta anualmente con ayudas a proyectos musicales con una dotación de 350.000 euros.

"Madrid es el corazón que hace que todo el mundo nos mire con mayor atención, turistas que vienen a sentir el latido de Madrid, ese latido que nos identifica", ha subrayado, quien ha remarcado que la noche de Madrid es "sin duda alguna la mejor del universo".

Además, en declaraciones a Europa Press ha remarcado que Madrid acoge a "todos los artistas ya sean pequeños, medianos o grandes". "Estamos en un lugar abierto donde todo tipo de música y todo tipo de manifestación artística tiene sentido", ha puntualizado.

Por su parte, Dávila ha resaltado, durante su intervención, que la música tiene "el poder de convertirse en la banda sonora" de la vida y traer de vuelta "recuerdos de personas inolvidables".

Además, ha mencionado al grupo Sanguijuelas del Guadiana por haber pasado por Radar Joven y ahora "llenar carteles" en salas y festivales. Al hilo, ha asegurado que para el Gobierno regional es "muy importante" apoyar "esa creatividad".

"Desde este Gobierno siempre vamos a ofrecerles todas las oportunidades para que puedan desarrollar su futuro", ha destacado Dávila en declaraciones a Europa Press en las que ha añadido que el fin de esta edición es también que "puedan compartir experiencias, generar nuevas energías, compañerismos y disfrutar de un ocio saludable".

En la misma línea, el director gerente de Madrid en Vivo, la Asociación de Salas de Conciertos y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Javier Olmedo, ha resaltado como muchos grupos han pasado de cantar en sótanos o salas a posicionarse en los primeros puestos de Spotify o llenando estadios.