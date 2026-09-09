Un trabajador fallecido y otro herido grave en dos accidentes laborales en Alcalá de Henares y Madrid

Archivo - Ambulancias del SUMMA 112 en un accidente laboral en Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este miércoles víctima de un accidente laboral en Alcalá de Henares, mientras que otro hombre ha resultado gravemente herido tras sufrir un siniestro también mientras trabajaba en una obra en un edificio de Madrid.

El accidente más grave se ha producido sobre las 12.30 horas en la calle Chile de Alcalá de Henares, donde un trabajador de 71 años se ha precipitado desde un tejado a una altura de unos ocho metros, donde realizaba trabajos de limpieza.

Tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pertinentes, los sanitarios del Summa 112 tan solo han podido confirmar su fallecimiento, tal y como ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Previamente, sobre las 9.45 horas, otro trabajador de 46 años también ha sufrido un accidente laboral tras precipitarse desde una altura de tres metros cuando realizaba trabajos de reforma en un edificio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid.

El personal sanitario del Summa 112 le ha atendido por un traumatismo craneoencefálico frontal, por lo que ha tenido que ser intubado y trasladado en estado grave al Hospital Doce de Octubre.