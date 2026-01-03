Un trabajador resulta gravemente herido al quedar atrapada su mano en una panificadora en Leganés

Archivo - Una ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 MADRID - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 46 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir esta madrugada un accidente laboral en una panificadora situada en la calle Gregorio Marañón de Leganés, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El aviso se ha recibido en torno a las 8 horas alertando de que un operario tenía la mano atrapada en una máquina industrial. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del SUMMA 112.

Los bomberos han procedido a liberar al trabajador, que posteriormente ha sido estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre con lesiones de carácter grave.

El suceso ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias hasta la resolución del incidente, según han incidido desde el 112.