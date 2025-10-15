Ni un 1% de trabajadores del Ayuntamiento llamados a la huelga general en sectores con servicios mínimos la secundan

Concentración por Palestina, frente al Ministerio de Exteriores, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). Hoy está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza". La c - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ni un 1% de trabajadores del Ayuntamiento de Madrid llamados a la huelga general de este 15 de octubre por Palestina en servicios con sectores mínimos decretados la han secundado, como tampoco los paros convocados, han confirmado fuentes del área de Hacienda a Europa Press.

El Consistorio fijó servicios mínimos para los profesionales de Samur-Protección Civil, Samur Social, del Centro de Acogida San Isidro, para los del servicio de limpieza de espacios públicos o servicios funerarios.

Según datos actualizados a las 14.45 horas, al Ayuntamiento no le consta ninguna incidencia. El paro de 10 a 12 horas únicamente ha sido secundado por el 0,56%, con 56 trabajadores que los han seguido frente a los 10.345 que no en el turno de mañana. En el turno de noche, de 2 a 4 horas de la madrugada de este miércoles, ningún trabajador secundó los paros. El paro de 24 horas ha sido seguido hasta las 14.45 horas por 94 personas frente a las 10.509 que no, lo que representa un escaso 0,60%.

Los paros parciales han sido convocados por CC.OO. y UGT y la jornada de huelga general por Comisiones de Base, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical y Confederación Intersindical para "exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin de genocidio en Gaza".