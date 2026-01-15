Los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid recibirán el incremento salarial del 1,5% en la nómina de febrero

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid recibirán el incremento salarial del 1,5% aprobado para este 2026 en la nómina de febrero, ha anunciado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Es una medida adoptada de acuerdo con el Real Decreto de 14/2025, por el que se aprobaban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

"Supone un incremento adicional al del 2% que la Junta de Gobierno acordó ya en el pasado 11 de diciembre, con efectos de 1 de enero de 2025", ha explicado la también portavoz municipal.