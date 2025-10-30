Trabajadores de la funeraria municipal rechazan el convenio y estudian movilizaciones en el Día de Todos los Santos

Archivo - Vista general de varias tumbas en el cementerio de la Almudena, a 23 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la funeraria municipal estudian paros y movilizaciones el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para mostrar su rechazo al convenio colectivo propuesto y con el que el Ayuntamiento de Madrid deja a la plantilla "a los pies de los caballos".

Así lo ha compartido Comisiones Obreras (CCOO) en un comunicado, en el que ha detallado que la asamblea de trabajadores de Servicios Funerarios Madrid (SFM) se ha opuesto por mayoría a "las imposiciones" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras "18 meses de negociación" del texto, con "concesiones muy importantes" por parte de los trabajadores y "compromisos por parte de la empresa".

Sin embargo, el sindicato señala que, a la hora de firmar, la dirección de la empresa ha dado marcha atrás eliminando la cláusula en la que se "compromete a mantener el empleo". En concreto, según ha señalado CCOO, el texto --que rechazan tanto trabajadores como representantes-- recoge que la dirección "manifiesta su voluntad, siempre que las circunstancias lo permitan, de promover la estabilidad en el empleo de todas las personas trabajadoras" durante la vigencia convenio.

Se trata, tal y como destaca el sindicato, de la modificación de una cláusula que figuraba en el convenio "desde hace más de 20 años" con el "compromiso firme" de garantizar la estabilidad en el empleo y cuyo texto indica que la empresa "se compromete" durante la vigencia del convenio a "garantizar la estabilidad en el empleo" de todos los trabajadores de la misma.

Durante la negociación, la plantilla "aceptó modificar" el sistema de incentivos económicos por antigüedad, "lo que les suponía una importante pérdida económica, a medio y largo plazo". Además, los representantes de los trabajadores han perseguido el objetivo de mantener la citada cláusula y de conseguir avances en conciliación y otros derechos como compensaciones no económicas, "con el fin de equilibrar los derechos laborales y la sostenibilidad de la empresa".

"Así los trabajadores de la Funeraria Municipal, en asamblea celebrada ayer tarde, han decidido no firmar un convenio en el que se le exigen concesiones económicas importantes cuando por parte de la dirección se les niega una garantía de mantenimiento del empleo que ha figurado en sus convenios durante más de veinte años", han explicado desde CCOO.

"PARALIZAR" LA FUNERARIA EN EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Por todo ello, los trabajadores están estudiando movilizaciones o acciones que "paralicen" la funeraria municipal de cara al 1 de noviembre y así mostrar su rechazo a las condiciones propuestas en el nuevo convenio en una fecha tan señalada como la del Día de Todos los Santos.

Anteriormente, CCOO convocó movilizaciones en los Servicios Funerarios Madrid (SFM) el pasado mes de julio, ante la "arbitraria decisión" del Gobierno de Almeida de recortar los salarios.

"La dirección de la empresa municipal ya quiso imponer una modificación sustancial de las condiciones laborales, mediante un artificio que modificaba el sistema de antigüedad que regía en el convenio colectivo, desde hace más de 30 años", ha explicado.

En este sentido, CCOO --que ostenta la mayoría sindical en la funeraria-- ha destacado que las organizaciones sindicales UGT y SO se unieron a las críticas dirigidas al Gobierno de Almeida "por pretender que los profesionales de la SFM sostuvieran económicamente a su empresa a costa de la reducción de sus retribuciones".

Las movilizaciones se desconvocaron después de que la empresa accediese a sentarse a negociar, momento en el que se "comprometió" a una "serie de premisas", que, tal y como ha apuntado el sindicato, "finalmente no ha cumplido".