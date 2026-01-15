Trabajadores del Hospital de Torrejón se concentran ante el centro para pedir que se respeten sus condiciones laborales

Concentración de trabajadores a las puertas del Hospital de Torrejón de Ardoz - SATSE MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) - Trabajadores del Hospital de Torrejón de Ardoz se han concentrado este jueves a las puertas del centro para exigir que se respeten sus condiciones laborales y denunciar la "excesiva carga asistencial" que soportan los profesionales.

La concentración ha sido convocada por los sindicatos CC.OO., Satse, Amyts, CSIF y USAE, integrantes del comité de empresa del centro, ubicado en la calle Mateo Inurria de la localidad.

Una protesta con la que quieren denunciar la falta de personal y reclamar una mejora de las condiciones laborales para los profesionales que trabajan en el mismo, así como pedir una mejora de las ratios, una carrera profesional digna y, en definitiva, una mejora de la calidad asistencial.

Un conflicto colectivo motivado por la "imposición" del Hospital de Torrejón de contabilizar los días libres por ingreso hospitalario como naturales, en lugar de laborables como marca la legislación actual, han denunciado desde Satse Madrid.

Igualmente, señalan "la imposibilidad de los trabajadores de seguir soportando la actual carga asistencial, la reiterada falta de personal y que la empresa recurra a refuerzos puntuales para poder seguir ofreciendo los cuidados que los pacientes demandan".

Desde el comité de empresa han subrayado que la última reunión en el Instituto Regional de Mediación (IRMA) con el Grupo Ribera Salud, encargado de la gestión de este centro público, evidenció la intención de la dirección del hospital de seguir aplicando las directrices actuales "pese a que no se respete totalmente la normativa vigente".

"Tenemos claro que no quieren negociar nada y que habrá que presionar para llegar a algún tipo de acuerdo que mejore las condiciones de los trabajadores y de los usuarios a los que atendemos", han apuntado desde Satse Madrid

Según este sindicato, en el acto de mediación que tuvo lugar en el IRMA, la empresa, a través de su abogado, dejó claro que no piensa modificar nada "hasta que los tribunales de Justicia se lo impongan". Ante esta actitud, Satse ha recalcado que seguirá con la demanda interpuesta, denunciando los hechos a la Inspección de Trabajo, con el objetivo de defender los derechos de los profesionales del hospital.

Este sindicato puso sobre la mesa el pasado mes de abril del año pasado medio centenar de medidas, así como propuestas para mejorar las ratios con el objetivo de avanzar en la mejora de los cuidados que se ofrecen a los usuarios del hospital. "Todas ellas han sido ignoradas por la empresa", ha lamentado el sindicato de Enfermería.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han subrayado que siguen "vigilantes" sobre esta situación, con una "monitorización constante" a través de auditorías para certificar que se cumplen las garantías.

"La Consejería es garante en todo momento de que se respete y se cumplan las condiciones establecidas en la concesión", han resaltado desde el departamento que dirige Fátima Matute.