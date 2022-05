Trabajadores de Metro secundarán 3 minutos de silencio por el último compañero muerto por exposición al amianto

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Metro ha convocado este martes tres minutos de silencio por el último compañero muerto por exposición al amianto, han informado en un comunicado.

Será a las 12 horas y es un homenaje a Luis Gómez, de 65 años, que prestaba servicio como jefe de sector. Falleció el pasado sábado después de haber sufrido un cáncer de pulmón, una vez que ya le diagnosticaron su exposición al amianto y reconocida su enfermedad profesional por este motivo, informaba CC.OO. en otro comunicado.

"No quisiéramos lamentar nunca más otra pérdida, ni tener que consolar a otra familia. Desgraciadamente no sabemos cuántas veces, aún, tendremos que repetir estas mismas palabras porque no podemos conocer cuántas enfermedades se están gestando ni cuántas muertes están agazapadas en nuestros historiales de trabajo", han advertido desde el comité de empresa.

Lo que sí pueden hacer es "trabajar para que el amianto, causante de tanta desgracia, se erradique totalmente de entorno laboral, para que no provoque nuevo sufrimiento".

En 2017, Metro informó a sus trabajadores de la existencia de amianto en su red. Desde 2018, está en marcha un plan de desamiantado por parte de Metro de Madrid para eliminar cualquier rastro de este material en la red.

El Plan de Desamiantado de Metro, que cuenta con una inversión de hasta 170 millones de euros frente a los 150 millones previstos inicialmente, tiene como objetivo que toda la red esté libre de este material en el año 2027.