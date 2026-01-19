Trabajadores de Urgencias de La Paz llaman a huelga de 24H este miércoles para pedir "cero pacientes en los pasillos" - TRABAJADORES EN RED

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Servicio de Urgencias de La Paz han llamado a secundar una huelga de 24 horas el próximo miércoles día 21 para reclamar "cero pacientes en los pasillos".

En concreto, la jornada de huelga se ha anunciado desde las 08.00 horas del miércoles hasta la misma hora del día siguiente, jueves día 22, una medida que fue acordada en una asamblea telemática de trabajadores por 157 votos a favor y 3 en contra aunque todavía no se ha registrado una convocatoria oficial de la misma.

Asimismo, la protesta, convocada por el sindicato minoritario TERE (Trabajadores en Red) y con apoyo de colectivos vecinales, incluye una concentración a las 12.00 horas en la plaza del hospital el propio día 21. El objetivo final de la misma es reclamar que se implante un plan para lograr "cero pacientes en el pasillo".

"Estamos amaneciendo con pacientes en los pasillos varias veces por semana. Hemos llegado a tener el doble de pacientes que camas en muchas salas de esta Urgencia y se ha batido el récord absoluto de pacientes que estaban siendo atendidos por patología leve en las consultas de pacientes ambulantes con 96 personas al mismo tiempo siendo atendidas", ha explicado el portavoz del sindicato Trabajadores en Red, Guillem del Barrio.

En concreto, con este paro de 24 horas se busca la implantación de un plan para que ningún paciente esté en el pasillo, se establezcan límites seguros de aforo en las salas y se designen espacios suplementarios para el caso de que se superen los aforos. Igualmente, se pide el establecimiento de ratios claros profesional/paciente y un protocolo claro y de activación automática para abrir espacios y contratar personal en cuanto se superan los aforos de las salas o los ratios.

"Las razones de la huelga son, lógicamente, tener suficiente espacio para atender a nuestros pacientes y suficiente personal porque queremos dar una atención digna", ha resumido el portavoz de TERE, que ha denunciado además el "sobreesfuerzo peligroso" que llevan a cabo los profesionales, tanto en este como en otros hospitales madrileños.

Según remarca el portavoz de TERE, no se trata únicamente de una situación influida por la incidencia de la gripe, sino que se es reflejo de un problema "realmente sistémico" que es "el deterioro general de la sanidad pública madrileña".

Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, han recalcado que en las Urgencias de La Paz no hay "colapso hospitalario" ni "tensión hospitalaria", más allá de "algún pico puntual a la hora de ingresar".