Unos 350 tractores marchan hacia Madrid para su protesta sin incidencias significativas en el tráfico

Varios tractores circulan camino a Madrid en el Alto del León, a 11 de febrero de 2026, en Guadarrama, Madrid (España).

Varios tractores circulan camino a Madrid en el Alto del León, a 11 de febrero de 2026, en Guadarrama, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Unos 350 tractores han marchado la mañana de este miércoles en cinco columnas para recorrer las calles de la capital en una protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin que se estén registrando incidencias significativas en el tráfico.

Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) a nivel nacional, la marcha prevé reunir en la capital a más de 500 tractores y miles de manifestantes. Más de mil policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.

Se trata de cinco columnas de tractores que han partido desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo, y Arganda del Rey. La previsión apuntaba que a las 11.00 hora llegaran a la Plaza de Colón de la capital para iniciar una marcha por la capital.

No obstante, las columnas llevan retraso sobre el horario previsto. Con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 11.00 horas, las únicas incidencias por presencia de tractores se registraban en la zona de Barajas, en la M-11, aunque en cualquier caso no eran significativas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de la posibilidad de complicaciones circulatorias en las carreteras de acceso a Madrid. En concreto, las dificultades circulatorias están previstas en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505, según ha apuntado el departamento que dirige Pere Navarro.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han apuntado que en total son 348 los tractores que participan en las cinco columnas. En concreto, son 82 en la ruta sur, 73 en la que llega desde Castilla-La Mancha, 100 en la de Castilla y León, 56 en la norte y 37 en la de levante.

Con datos de las 11.00 horas, demás, unos 1.500 manifestantes aguardan en la Plaza de Colón para participar en la protesta, según datos del departamento que dirige Francisco Martín.