La tradicional zambombada abrirá este domingo la programación del Ayuntamiento para estas navidades

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional zambombada madrileña, abrirá este domingo, a las 12.30 horas, la programación diseñada por el Ayuntamiento de Madrid para estas navidades, que se extenderá hasta el próximo 4 de enero.

Según ha informado el Ayuntamiento, este pasacalles recorrerá el centro de la ciudad acompañado de rondallas y cuadrillas. Dos días después, el 16 de diciembre a las 19 horas, la Banda de Música de la Policía Municipal ofrecerá su Concierto de Navidad en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo.

Durante los próximos días, algunos de los balcones más emblemáticos de la capital acogerán actuaciones especiales. El 18 de diciembre, a las 17 horas, el coro All4Gospel Choir actuará desde el balcón del Teatro Español, seguido el día 19, a la misma hora, por Blanca Paloma, que interpretará piezas propias y obras de Falla, Lorca y Sor Juana Inés, además de un villancico familiar.

El 29 de diciembre, a las 19 horas, el balcón de Casa de la Villa recibirá a Ara Martí Quartet y el día 30, también a las 19:00 horas, será el turno del soul de Juan Zelada, acompañado por sección de vientos.

Los Jardines de Sabatini se suman por primera vez al programa navideño con actuaciones del 20 al 22 de diciembre. Club del Río inaugurará este escenario el día 20 a las 19 horas; la Creativa Junior Big Band tomará el relevo el día 21 a las 12 horas; por la tarde, a las 19 horas, actuará Dany Noel Band; y el día 22, la Familia de Parrilla de Jerez ofrecerá una zambomba flamenca tradicional.

Por su parte, la plaza de los Carros reunirá, del 27 al 28 de diciembre, propuestas de soul, swing y música negra. Sugar Soul Shakers actuará el día 27 a las 19.30 horas, mientras que The Good Men Swingtet ofrecerá un concierto matinal el día 28 a las 13 horas. Esa misma tarde, a las 19.30 horas, subirá al escenario la banda europea The Buttshakers.

MÚSICA EN LAS IGLESIAS

La programación municipal en templos madrileños volverá a aportar un componente íntimo y espiritual a las celebraciones. Así, la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro acogerá el 18 de diciembre 'El Violín de Farinelli', a cargo de Jorge Jiménez & Tercia Realidad, y el día 19, 'Cantares de Esperanza', con la cantaora Esperanza Fernández y el guitarrista Joni Jiménez, ambos conciertos a las 20 horas.

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe presentará el 23 de diciembre a la fadista Sara Correia, que centrará su repertorio en 'Liberdade' con guiños navideños, y el día 26 a Arcángel con 'Navidades Flamencas'. En ambos casos, el acceso será gratuito previa descarga de entradas desde el 16 de diciembre.

La Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo se sumarán al ciclo el 2 y 3 de enero con el pianista Chico Pérez y el conjunto vocal e instrumental La Grande Chapelle, respectivamente, en conciertos programados a las 18:30 horas y con acceso libre hasta completar aforo.

LOS DISTRITOS CANTAN EN CENTROCENTRO

Del 20 de diciembre al 4 de enero, CentroCentro acogerá el ciclo 'Los distritos cantan', en colaboración con la Federación Coral de Madrid. Las actuaciones, a las 18 y 20 horas, requerirán entrada gratuita descargable desde el 13 de diciembre.

Asimismo, el Proyecto Acorde Urbano volverá a llevar música a residencias de mayores, parroquias, espacios públicos y centros culturales, así como al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y al Colegio Oficial de Arquitectos.

Finalmente, el tradicional Concierto de Reyes del Ayuntamiento de Madrid reunirá el 5 de enero a Mocedades y a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Jan Cober, en el Teatro Real. El recital, que comenzará a las 12 horas, tendrá carácter benéfico, destinándose la recaudación a la Fundación Adopta Un Abuelo. Las entradas ya están disponibles en la web del Teatro Real hasta completar aforo.