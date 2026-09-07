El tráfico en la ciudad de Madrid sube un 35% en el primer día de colegios, aunque sigue por debajo de lo habitual

Vehículos circulan por la carretera A3 a la altura del km 6 durante la operación retorno del verano, a 30 de agosto de 2026, en Pinto, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la ciudad de Madrid ha aumentado este lunes un 35% respecto al lunes anterior, coincidiendo con el inicio del curso escolar, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles habituales.

Así lo ha indicado a los medios el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha señalado desde la nueva sede de Siemens en España que la ciudad está recuperando "las condiciones normales de un día laborable" tras el periodo estival.

Pese al aumento de la circulación, Almeida ha subrayado que el tráfico continúa por debajo respecto a otros años y ha defendido que la gratuidad de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y Bicimad "sigue dando resultados". "No solo favorece el transporte público, sino que potencia su uso por parte de los ciudadanos", ha afirmado.

El alcalde también ha reivindicado el servicio que presta la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que, según ha destacado, constituye "una garantía de puntualidad" y permite a los usuarios "llegar a tiempo a los sitios a los que uno tiene que ir en su día a día".