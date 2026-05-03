Tráfico lento de entrada en los principales accesos a Madrid tras el puente del 1 de mayo

Tráfico lento en los accesos a Madrid tras el puente del 1 de mayo.
Tráfico lento en los accesos a Madrid tras el puente del 1 de mayo. - DGT
Europa Press Madrid
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 15:15
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MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La entrada a la Comunidad de Madrid está registrando complicaciones en la circulación con motivo de la operación retorno del puente del 1 de mayo, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

En concreto, hay tráfico lento de entrada a Madrid en la A-1 por San Agustín de Guadalix, en la A-5 por Navalcarnero, en la A-6 por Majadahonda y Torrelodones y en la A-42 por Parla.

Por otro lado, un accidente en la A-1 por Somosierra en dirección a Burgos ha provocado el corte de esta carretera, por lo que se están produciendo algunas retenciones.

El operativo especial de la DGT arrancó el pasado jueves a las 15 horas y estará activo hasta las 24 horas de este domingo. En total, se han previsto 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la región.

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