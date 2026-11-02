Tráfico lento en la A-1, A-2 y A-5 sentido Madrid por el regreso del Puente de Todos los Santos

Imagen de recurso de vehículos en la A-1 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autopistas A-1, A-2 y A-5 registran tráfico lento en sentido decreciente, entrada en Madrid, en este lunes 2 de noviembre en el que concluye el Puente de Todos los Santos.

Así consta en el portal de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press a las 17 horas, donde indica que en el caso de la A-1 las retenciones se concentran entre los puntos kilométricos 63 a 51 en los términos municipales de Lozoyuela, Navas, Sieteiglesias y Venturada.

Por su parte, en la A-2 las incidencias están vinculadas a un vehículo detenido, que causa tráfico lento entre los p.k. 30 y 28.1, en la localidad de Alcalá de Henares.

Por último, en la A-5 se trata de tráfico lento justo en la frontera entre Castilla-La Mancha y Madrid. Concretamente entre los p.k. 45 y 36, que corresponde a los términos de Valmojado (Toledo) y Navalcarnero.