El tramo en obras entre Cibeles y la Puerta de Alcalá recupera este lunes un carril por sentido

Archivo - Comienzo de las obras del bulevar en la calle Alcalá, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle de Alcalá recuperará el lunes un carril por sentido en el tramo en obras entre Cibeles y la Plaza de la Independencia --que alberga la Puerta de Alcalá--, de modo que contará con dos de circulación general y uno para autobuses en cada dirección, la configuración que mantendrá cuando concluyan las obras, según ha informado este jueves la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero.

"Va a ser cómo va a quedar la calle Alcalá una vez finalizada la obra", ha explicado en declaraciones a los medios en su visita la nueva Casa Familias del Ensanche de Vallecas.

García Romero ha avanzado además que la M-30 a su paso por Puente de Vallecas volverá a disponer el lunes de todos sus carriles, tras los cortes de dos por sentido realizados con motivo de su rehabilitación. "Esperemos que la movilidad ya esté normalizada también en las dos obras", ha señalado.

La delegada ha explicado que el Ayuntamiento concentró en julio y agosto las intervenciones que podían generar mayores dificultades para el tráfico con el objetivo de "molestar lo menos posible a los madrileños".

"Han ido bien las obras durante este verano", ha señalado García Romero, quien ha destacado que el avance de los trabajos permitirá recuperar el lunes capacidad de circulación en ambos puntos.

TRES CARRILES EN ALCALÁ

Al detalle, la remodelación de la calle Alcalá en este punto de la capital cuenta con una inversión de 6,1 millones de euros y el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz. Busca recuperar el trazado histórico de Alcalá y facilitar el acceso peatonal al monumento mediante un paseo central de 3,8 metros de anchura

El proyecto incluye ampliar la acera norte, crear un carril bici segregado en el lado sur y plantar 57 árboles para recuperar la doble alineación desaparecida a finales de los años sesenta al ampliarse la calzada. También contempla renovar pavimentos, alumbrado y mobiliario urbano. En Plaza de la Independencia se recuperará un trazado del jardín de finales del siglo XIX y se creará un paso peatonal al oeste para acercar la Puerta de Alcalá a los ciudadanos.

La delegada ha advertido de que la plaza de la Independencia mantendrá "algún carril cortado de momento" por las obras, aunque ha confiado en afectar a la circulación "lo mínimo posible".

Preguntada por cuándo podrán madrileños y visitantes acceder al entorno del monumento, ha señalado que todavía quedan unos meses, si bien espera que los trabajos estén finalizados antes de terminar el año.

LA M-30 RECUPERA TODOS LOS CARRILES EN VALLECAS

En cuanto a la M-30, García Romero ha anunciado que el lunes estarán disponibles todos los carriles a la altura del puente de Vallecas. Con esta reapertura y la recuperación del carril por sentido en Alcalá, ha expresado su confianza en que la movilidad quede "normalizada" en ambos puntos.

La rehabilitación de la infraestructura se ha dividido en dos fases, con una inversión conjunta de cuatro millones de euros. La primera se centró en su parte inferior, mientras que la segunda comprende la impermeabilización y renovación del pavimento del tablero, la sustitución de las juntas de dilatación y las nuevas pantallas acústicas, que se están instalando de manera progresiva, según ha indicado la delegada.

Estos trabajos forman parte de 'Vallecas Abierto', el proyecto presentado en mayo por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para transformar el entorno del puente y mejorar la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro. La iniciativa se anunció con un presupuesto de 11,5 millones de euros y un horizonte de ejecución hasta 2028.

Respecto al resto de actuaciones de su Área, García Romero ha situado en diciembre el final de las afecciones de Parque Castellana, con la puesta en servicio del túnel.