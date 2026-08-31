El tramo en obras entre Cibeles y la Puerta de Alcalá recupera este lunes un carril por sentido

Archivo - Operarios durante el descubrimiento de las vías del tranvía en las obras de la Puerta de Alcalá, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid reabrirá este lunes un carril por sentido en la calle de Alcalá, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, de modo que quedarán habilitados los tres previstos en cada dirección en su configuración definitiva: dos de circulación general y uno para autobuses.

La reapertura permitirá recuperar los carriles afectados por las restricciones del verano. Desde julio, la circulación en este tramo se ha mantenido reducida a dos carriles por sentido por las obras de construcción del nuevo paseo central.

Los trabajos entre las plazas de Cibeles e Independencia suponen la construcción del nuevo paseo central, de 3,8 metros de anchura, para ganar una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, uno de los elementos patrimoniales del Paisaje de la Luz.

La remodelación de la calle de Alcalá entre Cibeles e Independencia, ejecutada por Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero a la cabeza, busca la recuperación del trazado histórico de la calle y la puesta en valor de la Puerta de Alcalá.

La recuperación de los carriles no supone la conclusión de las obras, que comenzaron en febrero y cuyo calendario se extiende hasta el primer trimestre de 2027. No obstante, está previsto que los trabajos que afectan a la calle de Alcalá y a la glorieta de la Puerta de Alcalá estarán finalizados este mes de noviembre, de manera que los ciudadanos ya podrán transitar bajo los arcos del monumento.

El proyecto, que supone una inversión de 6,1 millones de euros, cuenta con el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.

CÓMO QUEDARÁ ALCALÁ

El proyecto contempla una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur. El espacio ganado por la reducción de los actuales carriles permitirá ampliar sustancialmente la acera norte, que soporta la mayor intensidad peatonal de la calle, y recuperar la doble alineación de arbolado histórica con la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte, uno de los valores esenciales de este eje que se había perdido.

Se colocarán franjas con plantaciones arbustivas tanto en las dos aceras como en el paseo central. La intervención plantea la renovación de todo el pavimento, que estará compuesto por losa y adoquín de granito y se renovará el asfalto de la calzada.

Además se sustituirá el alumbrado público por un modelo de farola adecuado al entorno patrimonial ejecutado sobre el diseño histórico utilizado en calle de Alcalá pero con tecnología led de alta eficiencia energética. A ello se unirá la renovación y ampliación del mobiliario urbano y la reordenación de los espacios destinados a terrazas de veladores.

YA NO QUEDARÁ COMO UN MONUMENTO AISLADO

La remodelación supondrá la integración visual y funcional de la Puerta de Alcalá, reduciendo su carácter de monumento aislado en una glorieta y acercándolo a la ciudadanía. Se remodelará el jardín para recuperar uno de los trazados de finales del siglo XIX que permitirá la permeabilidad peatonal que conecte la calle Alcalá con el área de configuración triangular, actualmente usada como espacio de contemplación.

Para conseguir este objetivo se creará un nuevo paso peatonal en la parte oeste de la plaza, además de adecuar el paso existente en el este. Y se realizará un estudio de la iluminación del monumento, modificando la ubicación de los puntos de luz y mejorando los proyectores.

El proyecto mantendrá la mayor parte de la pavimentación actual de las aceras de la plaza ejecutadas en el año 2009, mejorando la accesibilidad con nuevos encaminamientos a los pasos peatonales y paradas de transporte público para adecuarlas a la normativa de accesibilidad universal.

La intervención reducirá un carril para generar un carril bici segregado que conecte el de la calle de Alcalá con el de la calle de Serrano, dando acceso también al parque del Retiro. La actuación en la plaza se completará con la renovación y ampliación del mobiliario urbano, el asfaltado de toda la calzada de la plaza y la redistribución del transporte público, incrementando posiciones y generando isletas para la colocación de las marquesinas.

En la calle de Alfonso XI se actuará en la manzana comprendida entre la calle de Alcalá y la calle de Valenzuela para ampliar la acera oeste y cambiar la banda de estacionamiento de batería a línea, lo que permitirá generar una nueva alineación de arbolado con seis nuevos ejemplares.

Los pavimentos seguirán el mismo criterio que los de la calle de Alcalá, adecuando sus dimensiones con relación a la escala de la calle. En cuanto a la calle de Pedro Muñoz Seca, se actuará únicamente para adecuar la embocadura a la nueva configuración de la calle de Alcalá.

M-30 EN PUENTE DE VALLECAS

La M-30 también recuperará este lunes la circulación rodada en todos sus carriles a la altura de Puente de Vallecas tras finalizar los trabajos de rehabilitación y modernización integral del puente.

Estos trabajos se han dividido en dos fases, con una inversión conjunta de cuatro millones de euros. La primera se centró en su parte inferior, mientras que la segunda comprende la impermeabilización y renovación del pavimento del tablero, la sustitución de las juntas de dilatación y las nuevas pantallas acústicas, que se están instalando de manera progresiva.

Los trabajos de estructuras pendientes se desarrollarán mediante cortes de carriles de la M-30 en los horarios de menor afección, con actuaciones en los carriles izquierdos de las salidas hacia Vallecas. Los trabajos se realizarán durante el día, fuera de las horas punta, y por la noche, entre las 23.00 y las 6.00 horas. Está previsto que concluyan a mediados o finales de octubre.

Estos trabajos forman parte de 'Vallecas Abierto', el proyecto presentado en mayo por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para transformar el entorno del puente y mejorar la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro. La iniciativa se anunció con un presupuesto de 11,5 millones de euros y un horizonte de ejecución hasta 2028.