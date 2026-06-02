La Transición o el análisis de un texto sobre la Guerra Civil, entre los temas del examen de Historia de la PAU

Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 com - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tema teórico sobre la Transición (1975-1982): La evolución política tras la muerte de Franco o un análisis de texto sobre la Guerra Civil han sido los protagonistas este lunes en el examen de Historia de España de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid.

Según se desprende del modelo de examen que ha publicado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en su página web, la prueba se ha dividido en tres partes, las cuestiones o preguntas cortas por un valor de tres puntos, la fuente histórica por tres puntos y el tema o comentario de texto cuyo valor ascendía a los cuatro puntos.

Además del último bloque del tema teórico y el comentario de texto, la fuente histórica ha sido a elegir entre el Sexenio Revolucionario o transformaciones sociales del siglo XIX.

Por su parte, en el bloque de preguntas cortas los estudiantes han elegido entre el Paleolítico y el Neolítico o la Hispania Romana; Al Ándalus o la Baja Edad Media en las Coronas de Castilla y de Aragón y en el Reino de Navarra; y por último, entre los Austrias del siglo XVII o las reformas borbónicas en los virreinatos americanos.

DIANE KEATON Y LA MÚSICA

Por otro lado, la actriz Diane Keaton ha protagonizado el examen de inglés para las modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales, que ha tenido lugar de 9.30 a 11 horas. El texto recordaba a la artista por ser un "icono de moda" y los alumnos han respondido preguntas relacionadas con el artículo de 'The New York Times'.

En el caso de Ciencias y Tecnología, cuya prueba ha sido de 12 a 13.30 horas, el texto ha relatado una investigación científica sobre cómo el cerebro de los músicos responde de forma diferente al dolor frente al de las personas que no tocan un instrumento.

Tras las pruebas de Lengua, Filosofía, Primera Lengua Extranjera e Historia de España, este miércoles y jueves tendrán lugar las optativas y materias de modalidad. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar.