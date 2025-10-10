Transportes analiza la documentación sobre el tren de Navalcarnero e insiste en la "inacción" del Gobierno de Ayuso

El departamento de Óscar Puente, pendiente de cerrar en los próximos días una visita a las obras paralizadas

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reiterado este viernes que analiza la documentación entregada por la Comunidad de Madrid sobre las obras paralizadas de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero con el objetivo de avanzar en este proyecto que está estancado desde 2010 y ha insistido en la "inacción" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El departamento que dirige Óscar Puente está ya trabajando en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de este proyecto que lleva paralizado más de 15 años. De esta forma, ha reiterado, cumplirá con los plazos que fue trazando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Como siguiente paso, Transportes quiere realizar una inspección visual de su estado y ya ha avanzado que en los próximos días se pondrán en contacto con la Comunidad para cerrar una fecha, han apuntado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Además de la documentación, también es necesaria la cesión de la parte de la infraestructura que ya está construida. Una vez hecho todo esto, el Ministerio se hará cargo de las obras, una responsabilidad que, según denuncia, no tendría por qué asumir después de que la Comunidad de Madrid paralizara el proyecto.

"Si en este momento hay una posibilidad es única y exclusivamente gracias al Gobierno de España y no, desde luego, a la inacción y la falta de gestión de Ayuso", subrayaban desde el departamento que dirige Óscar Puente esta misma semana.

En el estudio que llevará a cabo el Ministerio se incluirá no solo la conclusión sobre las obras ya iniciadas y suspendidas en su momento por la Comunidad de Madrid, sino también su impacto en la movilidad de los pueblos del entorno hacia las nuevas estaciones (Arroyomolinos o Sevilla la Nueva, entre otras) de forma que se pueda diseña un esquema de transporte publico que permita extender los beneficios de esa línea a otras poblaciones.

APARCAR LAS "EXCUSAS" Y PONERSE "A LA TAREA"

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha vuelto a pedir este viernes al Gobierno de España que "deje de poner excusas y se ponga a la tarea" para llevar el Cercanías al municipio de Navalcarnero.

"Nosotros desde el año 2021, pero lo hemos reiterado ahora, le hemos puesto a disposición del Ministerio de Fomento la infraestructura, la inversión de casi 150 millones de euros que ya se ha realizado y toda la documentación técnica para que el Ministerio pueda ejercer sus competencias y pueda finalizar esa infraestructura", ha defendido el consejero en declaraciones a los periodistas.

REUNIÓN DE JULIO

El propio ministro Óscar Puente se reunió el pasado mes de junio con el alcalde de Navalcarnero y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, un encuentro en el que trasladó la predisposición del Ministerio a asumir la construcción de lo que falta del proyecto. "El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad, es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía, la que la inició y la que la dejó abandonada y no la ha retomado después de 15 años", según remarcó Puente.

Desde el Ayuntamiento de Navalcarnero también se ha instado en repetidas ocasiones la implicación de las tres administraciones ante lo que considera "un agravio" para los 500.000 habitantes de la localidad. En un comunicado esta misma semana, celebró el "importante avance" dado por el Ministerio al anunciar que ya trabaja en el estudio de viabilidad, así como la "buena disposición" de la Comunidad a colaborar con el Ejecutivo central para avanzar en este proyecto.

En este sentido, desde el Consistorio destacaron la importancia de que todas las administraciones "remen en la misma dirección, dejando atrás diferencias políticas por el bien de los vecinos". Un clima de colaboración que espera que continúe durante la segunda fase anunciada por el Ministerio en la que la Comunidad de Madrid tendrá que ceder la infraestructura realizada hasta ahora por la administración autonómica.

Asimismo, reiteró su "total disposición" a colaborar con el Ministerio de Transportes y con la Comunidad de Madrid "para agilizar los trabajos técnicos y administrativos que permitan la reanudación de las obras".

PARALIZADO

El proyecto de ampliación de la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se adjudicó en 2009 por 369 millones de euros con el objetivo de construir 15 kilómetros de vía, siete estaciones y abrir a finales de 2015.

Fue paralizado por la constructora OHL en el año 2010, cuando ya se habían iniciado parte de las obras hasta que, tras varias decisiones judiciales, la Comunidad lo abandonó definitivamente e instó al Ministerio a asumirlo.