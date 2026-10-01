Transportes licita por 2,1 millones las obras para mejorar la protección frente al ruido en la A-6 a su paso por Aravaca

Corrección de niveles sonoros en la A-6 a su paso por Aravaca - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 2,1 millones de euros (IVA incluido) las obras de corrección de los niveles sonoros existentes entre los kilómetros 13 y 13,5 de la autovía A-6, a su paso por el entorno de Aravaca.

Esta actuación, que se desarrollará en la margen derecha de la autovía, tiene por objetivo mejorar la protección frente al ruido del tráfico en las zonas residenciales próximas a la autovía, ha apuntado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

Para ello, el proyecto contempla la instalación y adecuación de las pantallas acústicas existentes e instaladas de forma discontinua, teniendo en cuenta las características del entorno urbano de carácter residencial, la topografía y el espacio disponible junto a la autovía.

De este modo, desde el Ministerio se busca mejorar la protección frente al ruido generado por el tráfico en este tramo de la A-6, una actuación incluida en los Planes de Acción contra el Ruido que el Ministerio está desarrollando en la Red de Carreteras del Estado.

El anuncio se publicará próximamente se publicará el en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha apuntado el Ministerio.