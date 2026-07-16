Transportes licita la redacción del estudio informativo para llevar la C-4a de Cercanías al Hospital Infanta Sofía

Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Universitario Infanta Sofía - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el proceso de licitación del contrato para desarrollar el estudio informativo de la ampliación de la red de Cercanías de Madrid al Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, a través de la prolongación de la línea C-4a.

El presupuesto de licitación asciende a 877.855,00 euros (IVA incluido) y tiene un plazo inicial de ejecución de 24 meses, según ha indicado el departamento que dirige Óscar Puente.

En él se incluye la redacción del estudio informativo y la asistencia durante su tramitación hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y la Aprobación Definitiva del estudio

El objeto del estudio consiste en definir y analizar las actuaciones técnicas necesarias para la extensión, hasta el Hospital Infanta Sofía, de la línea férrea Universidad Cantoblanco-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General y a través de la que circulan los servicios de la línea C-4a de Cercanías de Madrid.

El planteamiento inicial pasaría por prolongar el túnel existente desde San Sebastián de los Reyes y construir una nueva estación junto al hospital, una actuación que beneficiaría a alrededor de 9.500 viajeros diarios.

ESTUDIO DE VIABILIDAD PREVIO

Con carácter previo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha redactado en 2026 el "Estudio de Viabilidad de la prolongación de la red de Cercanías de Madrid hasta San Agustín de Guadalix y Algete", que concluye que la prolongación de la red hasta el Hospital Universitario Infanta Sofía es "técnica y socioeconómicamente viable y presenta unos indicadores de rentabilidad favorables", por lo que recomienda priorizar esta conexión.

En concreto, la actuación analizada supondría una inversión aproximada de 137 millones de euros, destinada principalmente a prolongar el túnel existente desde San Sebastián de los Reyes y construir una nueva estación junto al hospital. Según las estimaciones realizadas, alrededor de 9.500 viajeros utilizarían diariamente el nuevo tramo ferroviario.

Desde el Ministerio han apuntado que la nueva conexión permitiría a estos viajeros ahorrar una media aproximada de diez minutos en sus desplazamientos respecto a los modos de transporte que utilizan actualmente. Estos ahorros de tiempo, junto con la reducción de las externalidades asociadas principalmente al uso del vehículo privado, se traducen en una tasa interna de retorno social superior al 6%, por encima del 3% establecido como umbral de rentabilidad socioeconómica para este tipo de actuaciones.

Tras estos resultados, el nuevo estudio informativo permitirá profundizar en la definición de la actuación y analizar posibles alternativas o variantes de trazado que optimicen la solución planteada en el estudio previo. Asimismo, se podrán estudiar soluciones que mejoren la intermodalidad con otros modos de transporte y la accesibilidad al norte del término municipal de San Sebastián de los Reyes.