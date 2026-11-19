MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Price desafiará esta Navidad las leyes de la gravedad con trapecios volantes, contorsiones imposibles, equilibrios extremos y una rueda de la muerte de la mano del Circo Raluy Legacy, que desembarca este viernes en Madrid con seis generaciones de historia a sus espaldas y una propuesta que combina acrobacias, humor y tradición circense.

La pista del Price se convertirá así en un escenario de saltos mortales, vuelos por las alturas y ejercicios de precisión milimétrica en los que el riesgo y la destreza compartirán protagonismo con las carcajadas, en una propuesta dirigida a públicos de todas las edades.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de presentar una nueva edición de 'Circo Price en Navidad', que podrá disfrutarse hasta el próximo 6 de enero de 2027, con artistas procedentes de Colombia, Mongolia, Ecuador y España.

Al frente de la compañía se encuentran las hermanas Louisa y Kerry Raluy, cuarta generación de una familia que ha hecho del circo su forma de vida y que mantiene vivo un legado artístico que se remonta seis generaciones.

Ambas participarán también en el espectáculo con un número de equilibrio extremo, mientras que Charmelle y Benicio Raluy, representantes de la quinta generación, tomarán el relevo desde las alturas con una actuación de trapecio que combina danza y técnica acrobática.

Los dos jóvenes trapecistas han sido reconocidos recientemente con el premio Latina de Plata en la 27ª edición del Festival Internacional de Circo de Italia. Por su parte, el Circo Raluy Legacy recibió en 2023 el galardón 'Big Top Label', una distinción internacional a la excelencia de los circos históricos que hasta entonces únicamente habían obtenido otras 13 compañías en todo el mundo.

UNA RUEDA DE LA MUERTE Y ACROBACIAS POR LAS ALTURAS

Según destaca el Ayuntamiento en un comunicado, uno de los números más espectaculares llegará de la mano del Dúo Valencia, procedente de Colombia, que pondrá a prueba el equilibrio sobre la conocida como rueda de la muerte, una estructura giratoria que ambos artistas impulsan y controlan mientras realizan ejercicios de fuerza y precisión.

Desde Mongolia, el Dúo Ulán Bator llevará a la pista sus ejercicios de contorsión, mientras que los Hermanos Cedeño, de Ecuador, protagonizarán un número de icarios en el que la coordinación resulta fundamental para ejecutar las acrobacias.

El trapecio volante tendrá también su espacio con Jean Christophe, integrante de la familia Raluy desde hace más de dos décadas, y Les Triples, que desplegarán una actuación marcada por la sincronización y el riesgo.

Por su parte, el Dúo Arte aportará la vertiente más estética del espectáculo con un número de cintas aéreas, mientras que las hermanas Raluy demostrarán su destreza con los equilibrios extremos. El humor correrá a cargo de Los Caluga, representantes de una conocida dinastía circense chilena, y de El Gran Dimitry.

Más allá de los números, el Circo Raluy Legacy conserva también la estética de los antiguos circos itinerantes, con sus caravanas históricas y una puesta en escena que busca recuperar el ambiente de las grandes familias circenses sin renunciar a nuevas disciplinas y lenguajes artísticos.

DOS DÉCADAS DE NAVIDAD EN EL PRICE

La llegada del Circo Raluy Legacy coincide con los 20 años de 'Circo Price en Navidad', una cita que se celebra desde 2006 y que se ha consolidado como una de las propuestas familiares de las fiestas madrileñas, con más de 60.000 espectadores cada temporada.

El cartel de esta edición lleva la firma del ilustrador Jesús Cisneros, Premio Nacional de Ilustración 2026, que ha recurrido al imaginario clásico del circo para trasladarlo al ambiente navideño a través de caravanas, artistas y elementos propios de este universo.