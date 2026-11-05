Trece heridos en el accidente de Urda permanecen hospitalizados en Madrid, uno de ellos en la UCI

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado de que trece de los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales de la región, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal.

El resto de víctimas se encuentran ingresados en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, 12 octubre (dos), Fundación Jiménez Díaz (dos), Clínico, Torrejón, Gregorio Marañón y Gómez Ulla, según el último balance del Gobierno regional.

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando un tren de alta velocidad de Renfe impactó contra otro Iryo parado en la vía. El suceso deja 69 heridos y en torno a un centenar de heridos.