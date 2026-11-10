Una treintena de Meninas vuelven a tomar Madrid hasta el 15 de diciembre, con una dedicada a Urda y otra a Ceuta

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha participado hoy en la presentación de Meninas Madrid Gallery 2026- AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de Meninas vuelven a tomar las calles de Madrid desde este 15 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, con una de estas esculturas en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y otra en apoyo a la ciudad de Ceuta.

Cada escultura, diseñada originalmente por Antonio Azzato, incorporará un código QR que permitirá conocer su historia, su mensaje y acceder a una representación virtual de la obra.

Desde su primera edición, el proyecto ha recaudado más de un millón de euros para causas benéficas mediante la subasta de esculturas.

Al finalizar la exposición, las meninas cedidas podrán subastarse destinándose el 80% de la recaudación a fundaciones y asociaciones benéficas y el 20 restante a garantizar la continuidad y sostenibilidad del proyecto. Las esculturas que no sean subastadas podrán reciclarse para su reutilización en futuras ediciones.

El impacto de la iniciativa, tras ocho ediciones celebradas en Madrid, entre 2018 y 2025, supera las 380 obras y los 270 artistas y creadores participantes. Además las fotografías difundidas con las meninas y Madrid como escenario superan los 17 millones.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha participado en la presentación de Meninas Madrid Gallery 2026, la exposición urbana que instalará 30 esculturas inspiradas en la popular figura velazqueña en distintos puntos de la capital.

Bajo el lema 'Madrid, la ciudad donde los sueños toman forma', la muestra reunirá propuestas de artistas, diseñadores, artesanos, deportistas, personalidades y marcas para "convertir una de las obras más universales de la historia del arte en un símbolo colectivo abierto a nuevas interpretaciones y a la participación de toda la sociedad".

La muestra es impulsada por el Área de Economía, Innovación y Hacienda en colaboración con la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) a través del programa 'Todo está en Madrid'. En esta edición pondrá el foco en la creatividad, la educación, la inclusión y el compromiso social.

URDA, LOS TERREMOTOS DE VENEZUELA, CEUTA

La dimensión solidaria de esta edición se refleja en una menina dedicada a las víctimas del accidente ferroviario de Urda como "muestra de recuerdo, respeto y reconocimiento hacia todas las personas afectadas por esta tragedia".

Se unirá a otra en homenaje a las víctimas del terremoto de Venezuela y a una tercera dedicada al apoyo a la ciudad de Ceuta. También se podrá encontrar una menina dedicada a la selección española de fútbol para celebrar su segunda Copa del Mundo.

Una de las principales novedades de 2026 es la participación de tres centros educativos de Madrid, Huesca y Argentina, seleccionados en el marco de una convocatoria internacional que ha reunido más de 150.000 dibujos procedentes de más de 1.000 centros educativos.

La exposición contará también con una menina colectiva creada a partir de los dibujos de menores vinculados a la Fundación Pequeño Deseo, entidad que ayuda a niños con enfermedades graves a cumplir sus deseos y que el pasado mes de septiembre alcanzó los 8.000 deseos cumplidos.

HECHO EN MADRID

El talento local tendrá igualmente un espacio destacado con una escultura dedicada a 'Hecho en Madrid', el sello municipal que reconoce la calidad, la creatividad y el arraigo de la actividad económica madrileña, especialmente en ámbitos como la artesanía, la moda, el diseño y la gastronomía. La obra rinde homenaje a los oficios, talleres y creadores que forman parte de la identidad de la ciudad.

Esta novena edición de Meninas Madrid Gallery contará con la participación de figuras del cine, la música y la moda como el actor venezolano Edgar Ramírez, la banda Rawayana, ganadora de un Grammy y varios Grammy Latinos, el diseñador español Pablo Erroz y la influencer Victoria Federica de Marichalar y Borbón. Sus propuestas compartirán espacio con las de marcas, entidades y organizaciones colaboradoras.

MUSEO AL AIRE LIBRE

Las 30 meninas se integrarán en el paisaje urbano y en la actividad cotidiana de Madrid. El recorrido permitirá descubrir distintos barrios y espacios de la ciudad, al tiempo que invitará a conocer sus comercios, establecimientos hosteleros y rincones con encanto.

La exposición "constituye un ejemplo de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Madrid y Acotex para acercar la cultura a todos los públicos, dinamizar las zonas comerciales y reforzar el atractivo turístico de la capital como destino de compras", ha explicado Hidalgo.