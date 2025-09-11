El Tren de Cervantes viaja en el tiempo e invita a compartir con el autor una inmersión histórica en su Alcalá natal

ALCALÁ DE HENARES 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tren de Cervantes volverá a marchar este otoño desde Madrid hacia Alcalá de Henares con un viaje teatralizado en el que el autor de 'El Quijote', encarnado en un actor y acompañado de otros personajes, compartirá con los pasajeros un viaje en el tiempo hacia la ciudad que le vio nacer.

Esta iniciativa, que se mantiene desde 1997, nace como resultado de la colaboración entre Renfe, el Ayuntamiento y la Fundación General de la Universidad de Alcalá, cumpliendo así su edición número 28. Esta temporada comenzará el sábado 20 de septiembre y terminará el 13 de diciembre.

Se trata de una apuesta por el turismo cultural a través del conocimiento de la ciudad complutense. Mediante una visita teatralizada con la compañía de actores caracterizados de la época, los viajeros entran de lleno en la experiencia desde la estación de Madrid-Atocha Cercanías sumergiéndose en un viaje de lo más singular.

También acompaña al grupo un guía cualificado que muestra los monumentos y oferta cultural de la ciudad. Los asistentes pueden conocer personajes ligados al municipio como Isabel la Católica, Cristóbal Colón o el Cardenal Cisneros, entre otros, para dar una idea de la relevancia histórica de Alcalá de Henares.

UN TRAYECTO EN EL QUE LOS VIAJEROS PARTICIPAN ACTIVAMENTE

Durante el recorrido ferroviario, los personajes dedican el viaje a interactuar con los pasajeros, no sin antes mostrar su asombro al adentrarse en un vehículo que no se asemeja a nada de lo que experimentaran en el siglo XV.

El elenco de tres profesionales de la interpretación, comenta continuamente con los viajeros temas del tiempo actual, como el uso de teléfonos móviles en los que "ahora cargan lienzos, pinturas, cuadernos e incluso imágenes que se mueven".

El propio Miguel de Cervantes ha invitado este jueves durante la presentación de la iniciativa a subirse al particular tren para no ser "solo turistas, sino personajes que van a realizar un viaje por la historia". Una vez dentro, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares da la bienvenida a los viajeros por megafonía y comienza la experiencia.

Además, todo el que viene al Tren de Cervantes se lleva un pequeño regalo. Una de las actrices, que interpreta a una comerciante del siglo XVII, entrega una pequeña muestra de frutos secos garrapiñados para degustar en los 35 minutos de marcha continuamente amenizada.

Como guinda de una travesía de interacción con Cervantes, el alcalaíno de nacimiento propone un improvisado concurso de poesía, al que los visitantes pueden lanzarse para obtener después las valoraciones del escritor de una de las obras españolas más internacionales.

TRAVESÍA POR LA ALCALÁ DE CERVANTES

Al terminar el trayecto, guías turísticos reciben a los viajeros para iniciar un recorrido por la ciudad complutense y sus principales enclaves históricos. Entre los lugares que se explican durante esta ruta se encuentra el Palacete de Laredo, de estilo neomudéjar, o la Capilla de las Santas Formas, que guarda el recuerdo de las milagrosas y desaparecidas santas formas. La visita lleva también al entorno de la Universidad de Alcalá o la parroquia de Santa María la Mayor.

Miguel de Cervantes también participa en la explicación de la ciudad. "Aquí corrí, aquí crecí, aquí me dieron mis primeras collejas", cuenta el personaje dejando claro que Alcalá de Henares fue la tierra que le vio nacer y en la que vivió hasta los cuatro años.

En conversación con Europa Press, la concejala de Servicios Sociales y Turismo de Alcalá de Henares, Isabel Ruiz Maldonado, ha destacado las casi tres décadas de historia de esta acción como "el proyecto turístico más longevo" de la ciudad.

Además, ha destacado el pasaporte cervantino como novedad para los turistas, que deben pasar por todas las paradas propuestas para recibir unos sellos y quedarse así "con un recuerdo muy bonito".

Se busca que los usuarios permanezcan en Alcalá más allá del tiempo que dura la visita guiada. Por eso, el viaje de retorno a Madrid-Atocha Cercanías se realiza a las 19.10 horas, aunque la vuelta se puede postergar hasta la medianoche del día siguiente, alargando así la estancia.

HACER DEL TREN UN LUGAR DE OCIO

Por su parte, la directora de Cercanías Madrid, Sonia Ferrero, ha contado a Europa Press que el tren suele utilizarse como un medio de transporte para cubrir "necesidades laborales", pero cree que debe servir también para cubrir "inquietudes personales y de ocio".

"Nos parecía un buen momento para conectar el tren y acercar la posibilidad de conocer la ciudad de una forma cultural", ha explicado la responsable, quien ha recordado que turistas internacionales de Iberoamérica, Estados Unidos e incluso Japón han participado.

Ferrero suele fijarse en "la cara de los que vienen", en las que normalmente ve risas con los personajes "en una experiencia que empieza desde el primer momento, incluso en el medio de transporte".

El precio de este tren turístico es de 22 años para los adultos y de 16 euros para los menores de 11 años. En el caso de quienes tengan menos de 6 y que no ocupen asiento, el trayecto será gratuito. Se podrá incluir a uno de estos últimos como máximo por billete de pago, debiendo adquirir el correspondiente paso sin coste.

En las 27 ediciones anteriores han pasado por el Tren de Cervantes más de 33.000 personas, 1.244 en este último año, superando así la ocupación del anterior. En esta edición, se espera aumentar el número y seguir sumando pasajeros que quieran descubrir quién era y cómo vivió el escritor más reconocido de la geografía española.