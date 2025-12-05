Tres accidentes en la A-1 y la A-4 complican la circulación en el arranque de la operación salida por el puente

Archivo - Archivo.- Circulación en la A-5 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres accidentes de tráfico registrados en la A-1, en Pedrezuela, y en la A-4, en Getafe y Pinto, complican la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid en el arranque de la operación salida por el puente de la Constitución-Inmaculada, con todas las autovías de salida de la capital con retenciones.

En concreto, con datos de Dirección General de Tráfico (DGT) a las 15.00 horas, las principales vías de salida de la capital registraban circulación lenta, especialmente en la A-1, a la altura del Circuito del Jarama, y la A-4, desde la zona de Butarque.

Además, tres accidentes complicaban la circulación. En sentido salida, en la A-1, en Pedrezuela, a la altura del kilómetro 47, en dirección Burgos, y en la A-4, en Pinto, con más de 3 kilómetros de retenciones.

En sentido entrada, además, se ha registrado otro accidente en la A-1, en Getafe, que ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía, según han apuntado a Europa Press fuentes de la DGT.

Además de en todas las autovías, se registraban complicaciones circulatorias en la M-40, principalmente en la zona norte (túneles del Pardo y Pozuelo) y en la M-50, especialmente en el enlace de Getafe con la A-42 y hacia Boadilla del Monte.

La DGT tiene previstos más de 1,1 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunidad de Madrid durante el puente de la Constitución-Inmaculada.