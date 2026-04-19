Tres candidaturas optan a liderar el COFM: continuidad con Martínez del Peral o renovación con Del Campo y Tejedor

Archivo - Fachada de la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) celebra este domingo elecciones a la Junta de Gobierno con tres candidaturas que optan a liderar la institución colegial encabezadas por el actual presidente, Manuel Martínez del Peral, y por las farmacéuticas María Magdalena del Campo y Noelia Tejedor.

Las elecciones a la Junta de Gobierno y a los miembros de la Comisión de Recursos del COFM fueron convocadas el pasado 12 de enero y a ella están llamados a participar unos 14.000 colegiados. La mesa electoral proclamó el pasado 20 de marzo las tres candidaturas aspirantes a liderar el Colegio.

En esta ocasión, el sistema de votación tiene varias modalidades. Además del tradicional voto por correo, los colegiados han podido ejercer el voto presencial anticipado desde el pasado día 6 y hasta el pasado viernes, en la sede del COFM, en horario de 13.30 a 17.30.

Este domingo tendrá lugar la jornada electoral, en la que quienes lo deseen podrán ejercer su derecho a voto presencial en la segunda planta de la sede colegial en horario de 10 a 20 horas. Tras el corriente recuento de los sufragios, la Mesa Electoral procederá a la lectura de resultados y se desvelará el ganador.

El vencedor o vencedora --en caso de las candidaturas lideradas por mujeres supondría la primera fémina al frente de la institución en su historia-- ocupará el cargo durante los próximos cuatro años. En este último mandato de la Junta, Manuel Martínez del Peral ha estado al frente del COFM.

Llegó al cargo tras elecciones de abril de 2022, en las que su candidatura se impuso por un estrecho margen de algo más de una veintena de votos a la siguiente lista --obtuvo 814 frente a los 790 obtenidos por la lista de Rosalía Gonzalo-- y relevó al frente de la institución a Luis González, que había pilotado el COFM durante las dos últimas legislaturas.

De esta forma, la actual cita electoral se plantea como una revalidación de su proyecto o un cambio de rumbo respecto a la gestión de los últimos años al frente del COFM, una renovación que representan las farmacéuticas María Magdalena del Campo y Noelia Tejedor.

CANDIDATURA CONTINUISTA

La lista continuista de Manuel Martínez del Peral llega avalada así por cuatro años de gestión al frente del COFM como garantía de estabilidad institucional y consolidación de las líneas ya abiertas durante esta última etapa.

Bajo el lema 'Consolidar para seguir creciendo', el proyecto continuista de Martínez del Peral se centra así en afianzar el modelo de Colegio implantado en la última legislatura y profundizar en la transformación de la profesión farmacéutica madrileña.

Así, reivindica que el COFM es hoy una institución moderna, abierta, transparente y eficiente, tras el despliegue del Plan de Transformación Estratégica 2022-2025, y plantea como objetivo para la próxima etapa consolidar esa base para seguir ampliando el valor sanitario y social de la farmacia madrileña.

Este proyecto se articula en varios ejes estratégicos que incluyen el refuerzo de los servicios profesionales farmacéuticos y su reconocimiento en el sistema sanitario, la profundización en la digitalización de la red de farmacias y de la propia organización colegial, y la mejora de las condiciones de ejercicio en la oficina de farmacia mediante una mayor seguridad jurídica y la defensa del modelo de farmacia.

Otro de los ejes es el impulso y consolidación de los servicios farmacéuticos profesionales como "piedra angular" de la transformación de la profesión, con la extensión de experiencias ya en marcha -como Prevecolon, los servicios asistenciales en zonas rurales o el seguimiento de pacientes polimedicados-, la negociación con la Administración para su implantación progresiva y remunerada, y el desarrollo de canales estructurados de comunicación entre la farmacia comunitaria y la Atención Primaria, incluidos protocolos de derivación bidireccional.

En el plano institucional, el programa plantea fortalecer la relación con el Gobierno autonómico y con los ayuntamientos en ámbitos como la receta electrónica, la adherencia terapéutica, la atención a pacientes crónicos y frágiles y el desarrollo de nuevos servicios asistenciales, así como el desarrollo de cuestiones como la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid y defender el modelo de ordenación y el papel de la farmacia comunitaria también en ámbitos como el medicamento veterinario.

Además, La formación se mantiene como una de las principales palancas del proyecto, con la consolidación del nuevo modelo formativo del COFM, y el refuerzo de la colaboración con sociedades científicas, otros colegios profesionales, la industria y asociaciones de pacientes para desarrollar proyectos formativos y de acreditación profesional.

LISTAS ALTERNATIVAS

Por su parte, la candidatura de María Magdalena del Campo, que se presenta bajo la marca 'Farmacéuticos Comprometidos', reclama un colegio más participativo, transparente y centrado en la farmacia madrileña.

Así, su propuesta se articula en un decálogo cuyo eje es "Un Colegio de todos y para todos", con el objetivo de garantizar el mismo reconocimiento para todos los colegiados, sin distinción por categoría. En este sentido, aboga por reforzar la participación real en la toma de decisiones, introducir mecanismos de buen gobierno y rendición de cuentas, y revisar la organización interna para hacerla más ágil y eficiente.

La lista plantea impulsar de forma efectiva la carrera profesional, integrar al Colegio en la recertificación continua y crear la especialidad de farmacia comunitaria y otras, junto a una formación de excelencia con reconocimiento europeo mediante escuelas como la de Industria Farmacéutica y la de Fitoterapia, con programas prácticos financiados por colaboradores y fondos europeos y acreditados con créditos ECTS.

Entre otras cuestiones, también propone una transformación digital que elimine burocracia y ampliar la autonomía clínica del profesional en la dispensación, además de apostar por el impulso a la farmacia social y la salud pública mediante una Red de Farmacias Sociales, la creación de nuevas vocalías de Veterinaria, Tecnología y Redes Sociales, foros permanentes para industria y salud pública, y un Colegio inclusivo y abierto que estreche lazos con asociaciones profesionales, de pacientes, universidades y agrupaciones europeas de farmacéuticos.

Esta candidatura ve igualmente prioritaria la rentabilidad de las farmacias y la mejora de sueldos y calidad de vida, especialmente de los adjuntos, proponiendo cambios en el modelo de financiación, auditorías de la salud del sector, negociación con la Administración y revisión del convenio para eliminar cláusulas abusivas y retribuir las guardias como tales y no como jornada ordinaria.

Finalmente, la candidatura encabezada por Noelia Tejedor, "Impulso Farmacéutico", se centra en actualizar el modelo colegial, reforzar el papel sanitario del farmacéutico comunitario y mejorar la financiación de servicios como el SPD (Sistemas Personalizados de Dosificación.

Entre otras medidas, apuesta por "superar el estancamiento institucional" del COFM con una gestión más activa y moderna del Colegio y potenciar el rol sanitario del farmacéutico, para que sea reconocido como un agente sanitario clave. Así aboga por enfocarse en la experiencia, la solidez y la renovación de la atención al paciente, garantizando que el farmacéutico sea un pilar en la Atención Primaria.

También apuesta impulsar una financiación estable y homogénea para servicios farmacéuticos asistenciales, como los SPD (Sistema Personalizado de Dosificación), que mejoren la adherencia terapéutica. Defiende igualmente fortalecer la representación y la capacidad de negociación ante la Administración y otros agentes sanitarios para proteger el modelo de farmacia, las competencias profesionales del farmacéutico y la viabilidad económica de las oficinas de farmacia.