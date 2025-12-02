Tres detenidos en un narcopiso de Carabanchel con drogas, una escopeta y 40 décimos de lotería de Navidad

Archivo - Imagen de archivo de un arrestado por Policía Municipal de Madrid. - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Madrid junto a Policía Nacional han detenido a tres personas tras desmantelar un narcopiso en el madrileño distrito de Carabanchel donde encontraron, entre otros, drogas, una escopeta y 40 décimos de lotería de Navidad de los que no pudieron certificar la procedencia.

Según ha trasladado un portavoz del Cuerpo local a Europa Press, el origen de esta investigación, que culminó en el arresto el 27 de noviembre, fue otra operación también contra el tráfico de estupefacientes.

Así, establecieron una vigilancia en los alrededores del piso comprobando que había "menudeo de sustancias" y que un alto número de las personas que acudían al mismo eran toxicómanos.

En el registro del inmueble se incautaron 30 gramos de cocaína, 130 de MDMA --éxtasis--, 200 gramos de hachís y luego 30 dosis de esta última droga y 13 de marihuana. Además se localizaron básculas de precisión, varias armas --escopeta, pistola con munición del 22 y machete de grandes dimensiones--, 4.000 euros en metálico y los décimos de lotería.