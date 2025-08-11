Incendio de Tres Cantos declarado este lunes - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

La Comunidad ha activado la Situación Operativa 2 del INFOMA

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para extinguir un incendio declarado en la zona este del Nuevo Tres Cantos, en el municipio de Tres Cantos.

El fuego se ha iniciado a las 19.45 horas y afecta a la vegetación. El fuerte viento en la zona empuja con fuerza las llamas, según ha informado Emergencias 112.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha informado a través de la red social 'X' que el incendio se extiende hacia el sur-sureste y ha recomendado a los vecinos de las urbanizaciones cercanas el cierre de ventanas y mantenerse informados a través de las redes sociales municipales.

Tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en un incendio declarado en Tres Cantos https://t.co/kA5UmBV5La pic.twitter.com/Z7KwaxljaC — Europa Press (@europapress) August 11, 2025

Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).

San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se acerce a las inmediaciones del incendio por el humo.

Además, ha informado en sus redes sociales que tanto Policía local como Protección Civil están activados en coordinación con la Comunidad de Madrid para seguir la evolución del incendio. desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal.