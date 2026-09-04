Tres heridos, uno de ellos grave, tras una colisión frontal entre un coche de Policía y una motocicleta

Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras una colisión frontal entre un vehículo de la Polcía Nacional y una motocicleta en el distrito madrileño de Arganzuela.

El herido más grave es es el motorista, de entre 25 y 30 años, que ha sufrido varias lesiones, entre ellas un pie "catastrófico" debido a la colisión.

Así, el varón ha sido intubado dado su bajo nivel de consciencia, estabilizado y trasladado grave al hospital. Los hechos han tenido lugar a las 19.30 horas en la calle Teniente Coronel Noreña, según ha informado Emergencias Madrid.

En cuanto a los otros dos heridos, se trata de dos camareros que trabajan en un bar ubicado en la esquina donde ha tenido lugar el accidente. Uno de ellos ha sido trasladado como paciente potencialmente grave.