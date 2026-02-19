Tres heridos tras un incendio en un antiguo hostal ocupado de Collado Villalba

1061486.1.260.149.20260219122512 Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración la mañana de este jueves en Collado Villalba tras un incendio en un antiguo hostal sin uso de 40 habitaciones que actualmente está ocupado.

Los hechos han ocurrido sobre las 09.15 horas en la calle Pardo Santallana de esta localidad, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, se ha originado un fuego en una de las 40 habitaciones de este antiguo hostal, que tras dejar la actividad, ha sido ocupado.

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar a cuatro personas, dos de ellas por fachada y otras dos por el patio interior. Tras su rescate, han sido atendidas por los sanitarios de Summa 112 personado en el lugar debido a intoxicaciones por inhalación de humo.

Dos de ellos han sido trasladados al Hospital de Villalba, donde han ingresado con pronóstico leve, mientras que la otra persona ha sido evacuada al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en este caso con pronóstico moderado.

La labor de los Bomberos, que han desplazado seis dotaciones y dos unidades de jefatura, se han centrado en extinguir el foto y ventilar el inmueble.