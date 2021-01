Tres residentes en la Cañada (Madrid) están ingresados por congelación y 40 se han intoxicado por humo y butano

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Tres residentes en la Cañada Real están ingresados en hospitales por síntomas de congelación, 40 se han intoxicado por humo y por las bombonas de butano y cinco menores tienen sabañones, ha enumerado este martes la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Son 109 los días que llevan sin luz, ha contabilizado, sumado a que en los últimos ocho la población de la Cañada, con 1.800 menores incluidos, están "sin agua".

Ante esta situación, Sánchez ha afeado que el Ayuntamiento no haya instado a todas las partes integrantes del Pacto Regional por la Cañada a sentarse. También ha recordado que en Pleno de Cibeles del mes de octubre se acordó llevar generadores a la Cañada "pero este Ayuntamiento no ha llevado ni uno".

El director general de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social, Alejandro López, ha declarado que el Consistorio ofreció su colaboración en lo que es competente (en servicios sociales, no en el suministro energético), desde el mes de octubre, cuando empezaron los cortes. Ha afirmado que el Ayuntamiento "es accesible a cualquier propuesta para garantizar los suministros", algo que ha sido puesto en duda por la concejala de Más Madrid.

Para la edil de Más Madrid, el anuncio de que el Ayuntamiento llevaría grupos electrógenos a la Cañada y la empresa suministradora Naturgy el combustible, que no se ha cumplido, evidencia que "no se puede hacer más daño a los vecinos". "Dicen que son los defensores del Pacto pero no han solicitado la convocatoria de ningún órgano, como la Mesa Social", ha reprochado.

La edil ha reclamado ayuda para la vecindad de la Cañada, cuando el Ayuntamiento "les ha dado la espalda" con medidas ofrecidas como "un albergue para familias en la fábrica de la Cañada que sólo ha utilizado una familia", de modo que sólo "el 0,009 por ciento de las familias se han beneficiado de una solución inadecuada porque camas tienen".

El director general ha insistido en que "desde octubre", con el apagón, el Ayuntamiento trabaja en la coordinación con entidades sociales y las juntas de distrito para identificar casos vulnerables agravados por la falta de luz.

TRES FAMILIAS HAN ACEPTADO LOS RECURSOS

También han ofrecido recursos. "Tres familias han aceptado el ofrecimiento", ha informado, después de apuntar que lo que demandan "no son soluciones de emergencia sino el restablecimiento del suministro".

Ante la ola de frío, el Consistorio ofreció una "respuesta inmediata de emergencia" con un dispositivo para familias en la fábrica de muebles, con 600 camas, el polideportivo de Cerro del Almodóvar (Villa de Vallecas) y otro específico para drogodependientes, aún vigente, en la parroquia, donde todos los días duermen una treintena de personas.

Igualmente sigue abierto el centro sociocomunitario del Sector 5, un convoy ha ido repartiendo mantas puerta a puerta y se han abierto vías de reparto de alimentos con el azote de la borrasca 'Filomena'.

"El compromiso con las familias va más allá de los golpes de efecto", ha contestado el director general de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social, Alejandro López, que ha calificado de "imprescindible" que se restablezcan los suministros y ha asegurado, para terminar, que siempre estarán "al lado de las familias".