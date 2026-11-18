Archivo - El exdelegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid Francisco Martín - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación contra el exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín tras la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid el pasado 30 de octubre por posible prevaricación administrativa y omisión del deber en relación con la acampada en la Puerta del Sol.

Así lo ha adelantado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y también portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde ha incidido en que aquella acampada por la vivienda "tuvo secuestrada la Puerta del Sol durante 38 días".

La Comunidad de Madrid presentó a finales de octubre una denuncia por la vía penal contra Francisco Martín por presunta prevaricación administrativa por no desalojar Sol y por omisión del deber de perseguir delitos que se producían "de forma continuada en la acampada ilegal" en la plaza.

El Gobierno regional enumeró entonces entre esos delitos no perseguidos "agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso.