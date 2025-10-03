El TSJM reconoce el derecho al descanso semanal de los jardineros de parques históricos de la capital

Archivo - La Fuente de los Galápagos, también conocida como Fuente de Isabel II, en el Parque de El Retiro, a 18 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido el derecho al descanso semanal de los jardineros de parques históricos del Ayuntamiento de Madrid cuando las vacaciones empiecen en domingo.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima el recurso de suplicación formulado por Acciona Medio Ambiente contra una resolución del Juzgado de lo Social número 17 de Madrid de 18 de noviembre de 2024, que ahora se confirma.

Dicha resolución reconocía el derecho a disfrutar de un día de descanso semanal adicional cuando el inicio del periodo vacacional coincida con el domingo.

El Juzgado de lo Social de Madrid dio la razón a CSIF declarando el "derecho de las personas trabajadoras a que en el supuesto de que el día 1 de septiembre caiga en domingo y sea el comienzo de vacaciones produciéndose el solapamiento de dicho día con el descanso semanal, se reconozca por la empresa un día de descanso semanal no disfrutado, debiendo disfrutarse dicho día antes de la finalización del año" y condenando a la empresa a "pasar por el reconocimiento del derecho".

Ahora, el Alto Tribunal madrileño señala que como "el Tribunal Supremo ha expresado, la naturaleza del descanso diario, semanal o anual es la misma y por consiguiente los supuestos de solapamiento de dos periodos de descanso debe tener el mismo tratamiento y solventarse respetando almos derechos individuales, el de descanso semanal y el de descanso anual por vacaciones".

SOLAPE ENTRE DESCANSO SEMANAL

Esta sentencia es la primera sentencia del TSJ de Madrid que impide el solape entre descanso semanal (domingo en este caso) y vacaciones. La consecuencia es que los jardineros de estos parques tendrán un día más de vacaciones. El Tribunal Supremo había proscrito el solape entre festivos y descanso semanal y esa doctrina es la que se traslada ahora al descanso semanal y vacaciones.

Las anteriores sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia (Cataluña y Castilla y León) permitían el solape y los trabajadores perdían un día de vacaciones o de descanso semanal.

Acciona presentó recurso contra esta sentencia, pero ahora el TSJ de Madrid lo ha desestimado, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2024, y en normativa europea, donde se recogía el derecho de los trabajadores a disfrutar del día de descanso semanal en caso de que este coincida con el inicio de las vacaciones, evitando así el solape de ambos.

De esta manera, las trabajadoras de Acciona Medio Ambiente de estos parques históricos de Madrid tendrán derecho a un día de descanso semanal si el comienzo de sus vacaciones coincide con un domingo.