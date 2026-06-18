Tumbada la petición del PSOE de una comisión de investigación sobre la expansión internacional del Canal de Isabel II

Archivo - Imagen de recurso de la fachada de la sede del Canal de Isabel II en calle Santa Engracia. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha tumbado este jueves la petición del PSOE de crear una comisión de investigación para analizar la expansión internacional del Grupo Canal de Isabel II y la gestión de la concesión del servicio público de abastecimiento, saneamiento y reutilización de las aguas de las islas de Lanzarote y La Graciosa.

Desde el PP consideran que la propuesta no se hace con "rigor" y parte de "de una afirmación falsa" porque no existen "gravísimas presuntas irregularidades" en la gestión del agua por parte de Canal de Isabel II con una hoja de ruta "transparente y planificada".

La comisión ha sido defendida por el diputado del PSOE Diego Cruz Torrijos, quien entiende que es necesario en el 175 aniversario del Canal de Isabel II "poner transparencia y poner luz" ante una expansión marcada por "el desconocimiento y la oscuridad".

Ha recordado que en 2017 el consejo de administración acordó empezar la "desinversión" en el extranjero porque "nunca se debió iniciar aquella aventura". Pero, nueve años después, ha indicado, sigue habiendo filiales activas "perdiendo dinero" en Colombia, Brasil, Uruguay, República Dominicana, con liquidaciones inconclusas en México y con un proceso de arbitraje internacional.

En cambio, por parte del PP, Daniel Portero ha criticado que el PSOE alude a que con esta empresa se han "dilapidado cientos de millones de euros", una expresión que considera "grosera y exagerada" porque la información financiera es pública.

Además, ha subrayado que se han realizado las inversiones y actuaciones necesarias y comprometidas en el plan estratégico hasta 2030, además de subrayar que no se han visto afectadas "en ningún caso" las condiciones laborales de los trabajadores y cree que hay que "mirarse al espejo antes de tomar decisiones".

La parlamentaria de Vox Ana Cuartero ha señalado que la "crisis de acceso" al agua potable exige que "todas las administraciones se impliquen" hasta conseguir que las familias tengan asegurado el suministro "más básico del estado de bienestar". "Basta de inmigrantes ilegales, basta de gastar millones de euros en alojar menas, basta de joyas de contrabando y mordidas en contratos", ha espetado.

Así, ha insistido en el concepto de "prioridad nacional y solidaridad entre españoles" y ha apuntado a los "constantes cortes de suministro" gestionado por el Canal de Isabel II que "condenan a la sed a pueblos y campos durante días". "De nuevo el abandono de los españoles y del campo, un nuevo fracaso del Estado autonómico que ha vuelto a dejar en la estacada, esta vez con ayuda del Canal de Isabel II, a los españoles", ha lamentado.

Por último, el parlamentario de Más Madrid Alejandro Sánchez ha reprochado que tras nueve años "no se ha desinvertido nada" en Iberoamérica y que la gestión ha ido "de mal en peor" al tiempo que la "falta de transparencia ha sido absoluta".

"Estamos hasta las cejas de litigios nacionales e internacionales con todos los países", ha recalcado el diputado de Más Madrid, quien también ha criticado que se vaya a subir el precio de los madrileños para poder hacer frente a los "préstamos que en República Dominicana, Panamá, Colombia o en Ecuador".