El túnel de Conde Casal cierra desde este viernes y hasta febrero de 2027 y la circulación pasará a la superficie

Archivo - Estado de las obras del intercambiador de Conde de Casal, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). Con una inversión total de 40 millones de euros, esta nueva infraestructura situada en la plaza de Conde de Casal, en el distrito de Retiro, fac - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) - El túnel de Conde de Casal se cerrará al tráfico desde este viernes y hasta febrero de 2027 mientras que la circulación pasará a la superficie debido a las obras de construcción del intercambiador y de la conexión de las líneas 6 y 11 de Metro.

El tráfico se desviará a la calzada en sentido salida de Madrid, se habilitarán dos carriles de entrada desde la A-3 en dirección plaza de Conde de Casal y uno de salida desde Conde de Casal en dirección A-3 Valencia y M-30 Norte.

Además, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, pasando de dos carriles a uno y el ramal de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.

El Ayuntamiento ha recomendado el uso del transporte público como consecuencia de estas afecciones a la movilidad en un entorno que se encuentra afectado como consecuencia de las obras de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.

Además, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, pasando de dos carriles a uno y el ramal de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.