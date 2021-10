UGT critica el "clásico topicazo" de que se "discrimina" a Madrid en PGE y pide contar ya con Presupuestos regionales

Destaca la importancia de la formación y de participar en una mesa de seguimiento de los fondos europeos

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha criticado el "clásico topicazo" que ha usado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "discriminan" a Madrid y ha reclamado contar ya con unas cuentas a nivel regional.

Reillo, que ha aludido a la importancia de que la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de más de 20.000 millones de euros, apruebe ya unas cuentas regionales, ha señalado que en cuestión laboral los agentes sociales tendrían "algo que decir" que podría ser interesante para tener en cuenta. "No sé lo que van a hacer, hay cosas que me extrañan mucho", ha expresado, aunque ha insistido en la importancia de reforzar los servicios públicos.

En una entrevista con Europa Press, el secretario general del sindicato en Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha afirmado que las declaraciones de la presidenta son "el cantar del Mío Cid" y ha subrayado que "se ha demostrado que no es así" y que ha señalado que la región madrileña "no pone más de lo que recibe".

Sin embargo, ha destacado que Madrid es la capital de España y que tiene una fiscalidad muy baja, mientras él defiende una "armonización fiscal". "No es correcto, es el clásico topicazo de siempre del PP que antes decía que se llevaban todo a Barcelona", ha continuado hablando sobre los presupuestos generales.

"Me parece que Madrid debería ser una capital más responsable, no estar todo el día en contra de todo lo que saque el Gobierno", ha señalado Reillo, quien ha insistido en que "no es exacto ni correcto" que a Madrid se le dé menos dinero por cuestiones políticas.

Sobre la posibilidad de descentralizar algunos órganos gubernamentales y sacarlos de la capital, el secretario general madrileño ha indicado que llevarse ministerios es "complicado y difícil", aunque "no ve mal" que saquen otros organismos como el Instituto de Oceanografía.

"Descentralizar no me parece mal pero los ministerios, estando aquí el Gobierno, es un poco complicado", ha subrayado, además de destacar que se crearía un problema a nivel laboral con los trabajadores que tienen su plaza en Madrid.

DENUNCIA QUE EL PLAN INDUSTRIAL ESTÁ "PARADO"

Por otra parte, el secretario general de UGT Madrid ha aludido a los fondos europeos de los que ha asegurado que están "tasados" y ha insistido en que se dediquen a la formación de trabajadores jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, además de en el cambio de modelo productivo y regeneración de la industria.

"Nos dijeron que iban a contar con nosotros para los fondos y que habría una mesa de seguimiento, no hay nada", ha criticado, a lo que ha añadido que tampoco saben "qué pasó con los fondos que destinó el Gobierno a Madrid para el Covid".

Considera que los sindicatos deben estar "muy vigilantes" en la dedicación y control de estos fondos con el objetivo de conseguir empleos más estables y dejar de basar la economía en el sector servicios.

A ello, ha añadido que la formación es "fundamental" con partidas específicas y ha destacado también que hay población madrileña que se encuentra en exclusión social y en las 'colas del hambre'. "No son mantenidos ni subvencionados, ha habido lengua obsceno por parte de la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

Por último, ha aseverado que el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid está "parado" y espera que todo lo firmado en la Estrategia Madrid por el Empleo se cumpla y no se devuelvan partidas sin ejecutar.