UGT destaca el papel de los profesores en este curso escolar y considera que han dado un "ejemplo de ciudadanía"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha destacado el papel de los profesores durante el curso escolar 2020/2021, en unas circunstancias "excepcionales", y considera que la comunidad educativa ha dado un "ejemplo de ciudadanía" al Gobierno regional, que no ha sido "reconocido suficientemente".

En un comunicado, el sindicato ha señalado que la actitud de los trabajadores de la enseñanza, las familias y el alumnado ha sido "ejemplar" y ha puesto en evidencia que el proceso de enseñanza y aprendizaje "debe ser presencial para evitar las brechas digitales, sociales y culturales y que un menor número de alumnos por aula mejora los resultados".

Así, ha indicado que este curso ha tenido que sufrir dos catástrofes: la Covid-19 y la borrasca Filomena. "Ha sido una situación excepcional que exigía medidas excepcionales y la ciudadanía ha respondido, el Gobierno Regional solo en la medida que Sanidad se lo imponía", han sostenido desde UGT.

Consideran que el curso 2020/21 ha servido para evidenciar lo que toda la comunidad educativa venía exigiendo como medida de calidad y equidad: la reducción de ratios que mejora la atención educativa, emocional, la convivencia y los resultados académicos.

También, han precisado que ha puesto en evidencia que el Gobierno Regional "no muestra interés por la educación salvo como herramienta política de enfrentamiento contra el Estado" ya que tomó medidas de inicio de curso "a cinco días del mismo", tras la convocatoria de huelga, lo que obligó a posponer el inicio de curso.

UGT ha criticado que la Comunidad suprimiera los refuerzos Covid cuando finalizó la financiación del Ministerio, estableciera una coordinación con los servicios de Salud "que no funcionaba" y no tomara medidas de seguridad y salud preventivas para el personal vulnerable, apuntan.

"Las infraestructuras y medidas de control del espacio llegaron tarde, en enero aún se estaban adquiriendo módulos prefabricados para impartición de clases", ha apostillado.

MEJORES RESULTADOS

Sobre los resultados académicos, ha informado de que el curso ha finalizado con mejores resultados que otros cursos en aquellos niveles y etapas que han tenido una asistencia presencial.

Se han impartido clase en gimnasios, salas de profesores, bibliotecas, salones de actos, módulos prefabricados o espacios cedidos voluntariamente por ayuntamientos, lo que aseguran que ha llevado a mejorar los resultados.

"La clave ha sido, sin duda, la menor ratio, la profesionalidad de las y los docentes y la actitud del alumnado que han sabido adaptarse a las difíciles circunstancias. De hecho ya hay indicios del impacto negativo de la semipresencialidad en aquellas etapas y niveles donde se ha llevado a cabo por no reducir las ratios", han defendido desde el sindicato madrileño.

Mientras tanto, han manifestado que el Gobierno regional ha funcionado "a base de improvisaciones" y no ha terminado de resolver los problemas de infraestructuras y pretende volver a las ratios previas a la pandemia.

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RATIOS

Por ello, UGT ha propuesto que se mantengan las medidas adoptadas para el curso 2020/21, así como las ratios como medida sanitaria y se reduzcan en los niveles en los que habido semipresencialidad.

Ha apuntado que esto conlleva la adecuación de las infraestructuras, tanto para conseguir espacios en el propio centro, como la construcción de nuevos centros donde sean necesarios. También, ha exigido el aumento de las plantillas de centros educativos, especialmente de los perfiles profesionales relacionados con la atención a la diversidad.

El sindicato ha insistido en que se mantengan la figura del coordinador Covid y se mejore la comunicación con los servicios sanitarios, además de destacar la importancia de dotar al profesorado y al alumnado de herramientas digitales, "eficaces y suficientes".

"Las últimas noticias, conocidas como siempre por los medios de comunicación y no por la interlocución lógica con los representantes sindicales y de la comunidad educativa, indican que van a proceder a la contratación de 3.000 trabajadores (docentes y no docentes) para el curso próximo. No nos parece lógico que se obligue a la ciudadanía a estar reclamando medidas todos los días", han censurado desde UGT.